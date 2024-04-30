KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında 104 Bin 14 Kişi Görev Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında 104 Bin 14 Kişi Görev Yapıyor

KİT ve Özelleştirme Kuruluşlarında 104 Bin 14 Kişi Görev Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yılın ilk çeyreğinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda toplam 104 bin 14 kişi istihdam ediliyor. Bu kişilerin 103 bin 807'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 207'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda çalışmaktadır. İstihdam edilenlerin dağılımına bakıldığında, 4 bin 267'si memur, 43 bin 611'i sözleşmeli, 42 bin 868'i kapsam içi işçi, 3 bin 542'si kapsam dışı işçi ve 9 bin 726'sı geçici işçi statüsündedir.

30.04.2024 18:19
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda yılın ilk çeyreği itibarıyla 104 bin 14 kişi görev yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Buna göre, KİT'ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 104 bin 14 kişi çalışıyor ve bunların 103 bin 807'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 207'si ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam ediliyor.

Çalışanların 4 bin 267'si memur, 43 bin 611'i sözleşmeli, 42 bin 868'i kapsam içi işçi, 3 bin 542'si kapsam dışı işçi, 9 bin 726'sı ise geçici işçi statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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