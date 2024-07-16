Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 59 Personel İstihdam Edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 59 Personel İstihdam Edecek

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, daimi işçi statüsünde 59 personel alacak. İkinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında istihdam edilecek olan personeller için başvurular, 22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Başvuruların ardından nihai listeler belirlenecek ve sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi duyurulacak.

16.07.2024 08:57
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 59 personel istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu personel "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

İkinci kaptan, ikinci mühendis, büro personeli, tekniker, gemici ve yağcı unvanlarında olmak üzere 59 kişi alınacak.

İlana başvurular, 22 Temmuz'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi duyurulacak.

Kaynak: AA

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