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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak

07.02.2022 08:17
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alımı yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 33 daimi işçi statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

İlanlar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.

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Türkiye İş Kurumu, Gazete, İŞKUR, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak - Son Dakika
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