Kıymetli Maden Satışı İçin Yeni Düzenleme

Çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge" yayımladı.

Buna göre, çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.

Satış sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tarafından ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak.