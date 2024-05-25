Kıymetli Madenler Aracı Kurum ve Kuruluşlarından Faaliyet İzni Başvurularında 20 Milyon Lira Ücret Talep Edilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Kıymetli Madenler Aracı Kurum ve Kuruluşlarından Faaliyet İzni Başvurularında 20 Milyon Lira Ücret Talep Edilecek

Kıymetli Madenler Aracı Kurum ve Kuruluşlarından Faaliyet İzni Başvurularında 20 Milyon Lira Ücret Talep Edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20 milyon lira ücret talep edileceği duyuruldu. Ayrıca, rafinerilerin faaliyet izni başvurularında tahsil edilen ücret miktarı da artırıldı. Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından ise Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi'nin yıllık kullanım ücreti belirlendi.

25.05.2024 12:23
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Kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20 milyon lira tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, rafinerilerin faaliyet izni başvurularında tahsil edilen 8 milyon liralık ücret 28 milyon liraya çıkarıldı. Altın, gümüş, platin ve paladyum için bakanlığa ayrı ayrı faaliyet izni başvurusunda bulunulacak ve her bir faaliyet izni başvurusu için ayrı ücret alınacak.

Kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20 milyon lira ücret talebinde bulunulacak.

Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi'nin (KMAKBS) yıllık kullanım ücreti olarak her takvim yılı için 350 bin lira ücret tahsil edilecek. Bu tutar KMAKBS'nin kullanıma sunulmasının bakanlık internet sayfasında duyurulmasından sonra alınacak.

Belirlenen ücretler her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bakanlık her yıl aralık sonuna kadar takip eden takvim yılı başından geçerli olacak ücretleri bakanlığın internet sitesinde yayımlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kıymetli Madenler Aracı Kurum ve Kuruluşlarından Faaliyet İzni Başvurularında 20 Milyon Lira Ücret Talep Edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıymetli Madenler Aracı Kurum ve Kuruluşlarından Faaliyet İzni Başvurularında 20 Milyon Lira Ücret Talep Edilecek - Son Dakika
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