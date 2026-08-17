Kızılçukur Börülcesine Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılçukur Börülcesine Yoğun Talep

Kızılçukur Börülcesine Yoğun Talep
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kızılçukur Mahallesi'nde taze börülce, toptancılar ve manavlarca ilgi görüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde yayla havasında yetiştirilen taze börülce, Ege Bölgesi'nin farklı illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun talep görüyor. Haftanın belirli günlerinde toptan olarak satılan börülcenin kilogramı 50-60 liradan alıcı bulurken, mahallede günlük 3-4 ton civarında satış gerçekleştiriliyor.

Kızılçukur Mahallesi'ne özgü börülcenin yayla havasını sevdiğini belirten çiftçi Hüseyin Memiş, üretimin yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söyledi. Memiş, "Yıllardır bu börülcenin tohumlarını alarak her yıl ekimini yapıyoruz. Haftanın belli günlerinde börülce almak için çeşitli illerden manavlar mahallemize geliyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Mahallemizde günlük ortalama 3-4 ton satış oluyor" dedi.

Taze börülcenin kilogramını toptan 50-60 lira arasında sattıklarını ifade eden Memiş, ürünün farklı illerden gelen manavlar aracılığıyla tüketicilerin sofralarına ulaştığını kaydetti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılçukur Börülcesine Yoğun Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
Sokak eşkıyalarına geçit yok: Eylem hazırlığındaki çete üyeleri enselendi Sokak eşkıyalarına geçit yok: Eylem hazırlığındaki çete üyeleri enselendi
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Dursun Özbek’e reddetmesi zor teklif Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
09:19
İrfan Can’ın eşinin “Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz“ paylaşımına yapılan yorum bomba
İrfan Can'ın eşinin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba
09:02
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
08:11
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 09:52:18. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılçukur Börülcesine Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.