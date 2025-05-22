Kızılırmak Deltası\'nda Genç Çiftçilere Proje

SAMSUN (İHA) – Tarımda ekolojik dönüşümü ve sürdürülebilirliği hedefleyen Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet Projesinin açılış toplantısı gerçekleşti.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu olarak Bafra GİAD, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından geliştirilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) dahilinde desteklenen "Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet" projesinin açılış toplantısı, gerçekleştirildi. Bafra GİAD ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya proje ortakları OKA ve OMÜ ile proje iştirakçisi BTB temsilcileri, pilot köy muhtarları ve genç çiftçiler katılım sağladı. Açılış toplantısında proje çerçevesi detaylı şekilde hedef kitleye tanıtılırken, Kızılırmak Deltası'nda sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önündeki temel sorunların görüşüldüğü bir panel oturumu da düzenlendi.

Proje genç çiftçileri odağına alıyor

Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet Projesi, kırsal alanların dönüşümünde önemli bir rol oynayan ancak sayıca azalan genç çiftçileri (40 yaş altı) merkeze alarak, tarımda ekolojik dönüşümü ve sürdürülebilirliği hedefliyor. Türkiye'de ortalama çiftçi yaşının 51 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, genç kuşak çiftçilerin teknik kapasitelerinin artırılması ve tarımsal inovasyon süreçlerine dahil edilmesi önem arz ediyor. Bu çerçevede, Bafra GİAD üyesi genç çiftçilerin yer aldığı Doğanca, Üçpınar ve Yeşilyazı mahalleleri başta olmak üzere, Kızılırmak Deltası'nın batı bölümünde 5000 hektarlık alanda agroekoloji, çevre dostu tarım, su ve atık yönetimi gibi alanlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecek.

Çevre dostu uygulamalar hayata geçirilecek

Projede ayrıca tarımsal ve evsel atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi; organik atıkların komposta dönüştürülerek toprak iyileştirici olarak kullanılması gibi çevreci faaliyetler de hayata geçirilecek. Kimyasal ilaç ve gübre kullanımının azaltılması, pestisit kullanımının denetlenmesi ve doğal mücadele yöntemlerinin benimsenmesi konusunda çiftçilere eğitimler verilecek. Çocuklara yönelik olarak ise, "çocuk çiftçi" yaklaşımı ile çevre bilinci, su tasarrufu ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Proje dahilinde Kızılırmak Deltası Genç Çiftçi Kulübü, Çocuk Çiftçi Kulübü ve Tarım ve Ekoloji Okulu kurulması planlanıyor. Ayrıca teknik geziler, rol model çiftçi uygulamaları ve ödüllendirme sistemleri ile genç çiftçilerin motivasyonunun artırılması hedefleniyor. UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 140 kuş türünün üreme alanı olan Kızılırmak Deltası, aynı zamanda tarımsal faaliyetler nedeniyle ciddi kirlilik baskısı altındadır. Bu projeyle birlikte, deltadaki 500 hektarlık pilot alanda tarımsal kirliliğin azaltılması, 10 ton/yıl tarımsal ve 20 ton/yıl evsel atığın yeniden değerlendirilmesi sağlanacak.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kızılırmak Deltası 2019-2023 Yönetim Planı" ile de tam uyum içinde ilerliyor olup, farkındalık artırma, bilinçlendirme, eğitim ve teknik denetim gibi konularda önemli katkılar sunmayı hedefliyor. - SAMSUN