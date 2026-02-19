KKM Mevduatı 280 Milyon Lira Azaldı - Son Dakika
KKM Mevduatı 280 Milyon Lira Azaldı

19.02.2026 15:02
KKM, geçen hafta 280 milyon lira düşerek 2 milyar 232 milyon liraya geriledi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 280 milyon lira azalarak 2 milyar 232 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 13 Şubat haftasında yaklaşık 194 milyar 195 milyon lira artarak 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liradan 23 trilyon 916 milyar 26 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 394 milyar 363 milyon lira artarak 27 trilyon 461 milyar 805 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 26 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 27 milyar 452 milyon lira artarak 3 trilyon 25 milyar 991 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 701 milyar 612 milyon lirası konut, 48 milyar 262 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 276 milyar 117 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 25 milyar 450 milyon lira artarak 3 trilyon 630 milyar 334 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artarak 2 trilyon 922 milyar 466 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 91 milyar 94 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 831 milyar 371 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 13 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 216 milyon lira artışla 639 milyar 823 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 472 milyar 192 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 18 milyar 615 milyon lira artarak 5 trilyon 314 milyar 423 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 280 milyon lira azalarak 2 milyar 232 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
