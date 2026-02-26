KKM Mevduatında Düşüş - Son Dakika
KKM Mevduatında Düşüş

26.02.2026 15:08
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat 29 milyon lira azalarak 2 milyar 203 milyon liraya geriledi.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyon lira azalarak 2 milyar 203 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 20 Şubat haftasında yaklaşık 36 milyar 778 milyon lira artarak 23 trilyon 916 milyar 26 milyon liradan 23 trilyon 952 milyar 804 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 189 milyar 45 milyon lira artarak 28 trilyon 45 milyar 213 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 7 milyar liraya indi

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 18 milyar 991 milyon lira azalarak 3 trilyon 6 milyar 999 milyon liraya düştü.

Söz konusu tutarın 707 milyar 546 milyon lirası konut, 47 milyar 238 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 252 milyar 215 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 525 milyon lira artarak 3 trilyon 651 milyar 860 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalarak 2 trilyon 881 milyar 381 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 112 milyar 427 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 768 milyar 954 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 331 milyon lira artışla 646 milyar 154 milyon liraya çıktı.

Takipteki alacakların 473 milyar 233 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 70 milyar 841 milyon lira artarak 5 trilyon 385 milyar 264 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 29 milyon lira azalarak 2 milyar 203 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01'ini oluşturdu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

