KKYP 2026'da Denizli'ye 20 proje için 274 milyon TL rekor hibe ayrıldı - Son Dakika
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KKYP 2026'da Denizli'ye 20 proje için 274 milyon TL rekor hibe ayrıldı

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KKYP 2026\'da Denizli\'ye 20 proje için 274 milyon TL rekor hibe ayrıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın KKYP 2026 sonuçlarına göre Denizli'de 20 projeye 274 milyon TL hibe verilecek. Bu destekle 438 milyon TL'lik yatırım ve en az 40 kişiye istihdam hedeflenirken, projelerin yüzde 93'ü kadın ve genç girişimcilere ait.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 2026 yılı başvuru sonuçları açıklandı. Program kapsamında Denizli'de desteklenecek 20 projeye toplam 274 milyon TL rekor hibe sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda yatırımların artırılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 2026 yılı başvuru sonuçlarını duyurdu. Açıklanan sonuçlara göre Denizli, ayrılan hibe miktarında tarihi bir artış elde etti. Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Denizli genelinde kabul edilen 20 proje için 274 milyon TL hibe desteği verilecek. Sağlanan bu hibeyle birlikte kentte toplam 438 milyon TL değerinde yatırımın hayata geçirilmesi ve en az 40 kişiye yeni istihdam olanağı sağlanması hedefleniyor.

Destek miktarında yüzde 415'lik rekor artış

Denizli'ye ayrılan hibe bütçesinde bir önceki yıla kıyasla devasa bir artış yaşandı. 2025 yılında yine 20 projeye toplam 66 milyon TL hibe desteği verilmişken, 2026 yılında bu miktar yaklaşık yüzde 415 oranında bir rekor kırarak 274 milyon TL seviyesine yükseldi.

Projelerin yüzde 93'ü kadın ve genç girişimcilerin

Açıklanan projelerin profili de dikkat çekti. Kabul edilen projelerde kadın ve genç girişimcilerin payının yüzde 93 gibi yüksek bir orana ulaşması, kentteki kırsal kalkınma hamlesine ayrı bir dinamizm kazandırdı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte kırsal kalkınma yatırımlarına ve üreticilere verilen desteğin böylesine yüksek bir oranla artmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vali Köşger, sağlanan rekor hibe desteğinin Denizli'ye, tarım sektörüne ve tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: KKYP 2026'da Denizli'ye 20 proje için 274 milyon TL rekor hibe ayrıldı - Son Dakika
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