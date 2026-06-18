Klima Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yaz aylarının başlamasıyla klima talebinde artış yaşanırken, uzmanlar tüketicilerin cihaz seçiminde yalnızca fiyatına odaklanmaması gerektiğini belirterek, doğru kapasite hesabı, enerji verimliliği ve satış sonrası hizmetlerin önemine dikkati çekti.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klima seçiminde en kritik unsurun kullanılacak mekanın ihtiyaçlarına uygun kapasitenin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Yaz sezonuyla birlikte klima ihtiyacının arttığına dikkati çeken Korun, tüketicilerin sonradan pişmanlık yaşamamaları için şu tavsiyelerde bulundu:

"Tüketicilerin cihaz seçiminde yalnızca fiyatına değil, uzun vadeli enerji tüketimi, performans, kullanım konforu ve sistemin doğru projelendirilmesine de dikkat etmesi gerekiyor. Klima seçiminde ilk ve en önemli kriterlerden biri, mekana uygun kapasite (BTU) hesabının yapılmasıdır. Odanın metrekaresi, tavan yüksekliği, cephe yönü, güneş alma durumu, yalıtım seviyesi, pencere özellikleri ve kullanım yoğunluğu gibi faktörler dikkate alınmadan seçilen klimalar; yeterli soğutma sağlayamayacağı gibi gereğinden yüksek kapasite seçimi de enerji tüketimini artırabilir."

Klima satın almadan önce yetkili teknik servis tarafından keşif yapılmasının önemine vurgu yapan Korun, "Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen keşif ile mekanın gerçek soğutma ihtiyacı belirlenir, doğru kapasite seçimi yapılır ve cihazın en verimli çalışacağı montaj noktası değerlendirilir. Yanlış kapasite veya hatalı montaj, konfor kaybına, gereksiz enerji tüketimine ve cihaz performansının düşmesine neden olabilir." diye konuştu.

Korun, enerji verimliliği açısından bir diğer önemli unsurun ise klimanın üretiminde kullanılan teknoloji ve çalışma prensibi olduğunu belirterek, "Günümüzde inverter teknolojisi, klima seçiminde öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Geleneksel sabit hızlı klimaların aksine inverter klimalar, ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesine göre kompresör hızını ayarlayarak daha düşük enerji tüketimi, daha dengeli sıcaklık kontrolü ve daha yüksek konfor sağlıyor." dedi.

Enerji verimliliği açısından satın almadan önce cihazların enerji etiketi değerlerinin mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Korun şunlara dikkati çekti:

"A+++, A++ gibi yüksek verimlilik sınıfındaki cihazlar, kullanım süresi boyunca daha düşük elektrik tüketimi sağlayarak hem kullanıcı ekonomisine hem de enerji kaynaklarının verimli kullanımına katkı sunuyor. Bu arada imalatçıların verdiği bu kapasite ve enerji harcaması değerlerinin, Eurovent gibi bağımsız kuruluşlar tarafından sertifikalı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde verilen değerler, sadece imalatçının öngörüsü olmaktadır. Kullanılan soğutucu akışkan (gaz) teknolojisi çevresel açıdan önem taşıyor. Daha düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip yeni nesil çevre dostu soğutucu akışkanlar iklimlendirme sektörünün sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda giderek daha yaygın hale geldi ve bu nedenle çevresel hassasiyet cihaz seçiminde önemli bir tercih kriteri olmalıdır."

Tüketicilerin cihazın ses seviyesi, filtreleme özellikleri, bakım kolaylığı, yetkili servis ağı ve garanti koşullarını da değerlendirmesi gerektiğini belirten Korun, doğru seçilmiş, kurallara uygun monte edilmiş ve düzenli bakımı yapılan bir klimanın daha az enerji tüketirken daha yüksek konfor, daha uzun cihaz ömrü ve daha sürdürülebilir kullanım sağladığını söyledi.

Korun, tüketicilerin klima satın aldıktan sonra montaj, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetlerde internet arama motorlarında "yetkili servis" adı altında faaliyet gösteren sahte servis ilanlarına karşı mağduriyet yaşamamaları için de uyardı.

"Yetkili olmayan sahte servis ilanlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor"

Tüketicilerin klima satın aldıktan sonra ihtiyaç duyacağı montaj, bakım ve onarım hizmetlerinde doğru servis seçimi, cihazın performansı, güvenliği ve garanti sürecinin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Korun, "Özellikle internet arama motorlarında 'yetkili servis' gibi görünen ancak gerçekte yetkili olmayan sahte servis ilanlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tüketiciler, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan SERBİS (Servis Bilgi Sistemi - www.servis.gov.tr ) üzerinden de yetkili servis bilgilerini kontrol edebilir." dedi.

Doğru servis seçiminin yalnızca bir bakım veya onarım hizmeti olmadığını, klimanın enerji verimli, güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını sağlayan teknik bir süreç olduğunu belirten Korun, tüketicilerin yetkili servis kanallarını kullanmasının hem kendi güvenlikleri hem de cihaz performansının korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.