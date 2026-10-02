KMKTP'de altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 artışla 6 milyon 644 bin 1 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 644 bin 1 liraya yükseldi.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en düşük 6 milyon 566 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 900 bin lirayı gördükten sonra günü yüzde 0,6 artışla 6 milyon 644 bin 1 liradan tamamladı.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 603 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 151 milyon 619 bin 423,52 lira, işlem miktarı ise 476,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 206 milyon 57 bin 274,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.603.000,00 4.180,00 En Düşük 6.566.900,00 4.185,00 En Yüksek 6.900.000,00 4.224,00 Kapanış 6.644.001,00 4.224,00 Ağırlıklı Ortalama 6.615.125,81 4.201,26 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.151.619.423,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 476,61 Toplam İşlem Adedi 54

Kaynak: AA