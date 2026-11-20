Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 10 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 845 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 145 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 22 milyar 883 milyon 642 bin 603,02 lira, işlem miktarı ise 3 bin 857,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 23 milyar 481 milyon 633 bin 180,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.120.000,00 3.690,00 En Düşük 5.845.000,00 3.510,00 En Yüksek 6.145.000,00 3.700,00 Kapanış 6.010.000,00 3.698,00 Ağırlıklı Ortalama 5.956.166,46 3.650,65 Toplam İşlem Hacmi (TL) 22.883.642.603,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.857,47 Toplam İşlem Adedi 419

Kaynak: AA