KMKTP'de standart altının kilogramı günü 6 milyon 595 bin 1 liradan yatay tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KMKTP'de standart altının kilogramı günü 6 milyon 595 bin 1 liradan yatay tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yatay seyirle 6 milyon 595 bin 1 lira oldu. Altında toplam işlem hacmi 2 milyar 854 milyon 469 bin 95,96 lira, işlem miktarı ise 433,21 kilogram olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 595 bin 1 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 588 bin lira, en yüksek 6 milyon 642 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yatay seyirle 6 milyon 595 bin 1 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 854 milyon 469 bin 95,96 lira, işlem miktarı ise 433,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi, 2 milyar 864 milyon 533 bin 885,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Kıymetli Madenler, Goldsas Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.595.000,004.141,45
En Düşük6.588.000,004.150,00
En Yüksek6.642.540,004.175,35
Kapanış6.595.001,004.175,00
Ağırlıklı Ortalama6.605.340,614.165,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.854.469.095,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg)433,21

Toplam İşlem Adedi26

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
17:55
Bu görüntüler 2. Lig’den İzleyenlerden aynı yorum geldi
Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi
17:44
Netanyahu’ya yayın kapattıran patlama Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 18:18:18. #7.13#
SON DAKİKA: KMKTP'de standart altının kilogramı günü 6 milyon 595 bin 1 liradan yatay tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei