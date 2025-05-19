KOBİ'ler İçin Dijital Çözümler - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'ler İçin Dijital Çözümler

Adil Alsharif, KOBİ'lerin dijital araçlar olmadan rekabet edemeyeceğini belirtti.

19.05.2025 19:48
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Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Genel Müdürü Adil Alsharif, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin online satış, yapay zeka ve siber güvenlik gibi temel dijital araçlar olmadan rekabetçi olamayacağını, pazarlara veya finansmana ulaşamayacağını söyledi.

Bu yıl Cezayir'in başkentinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu'nun yıllık toplantısı kapsamında yapılan "KOBİ'lerin Güçlendirilmesi ve Sosyoekonomik Kalkınmanın Desteklenmesi için Dijital Çözümler" adlı panelde konuşan Alsharif, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşılaştığı sıkıntıları ve çözüm yollarını değerlendirdi.

Alsharif, söz konusu kuruluşların istihdamı ve inovasyonu teşvik ederek yerel ekonomilerin bel kemiği olduğunu ancak 5 temel alanda önemli engellerle karşılaştıklarını belirterek, bunların finansmana erişim, kapasite geliştirme, pazara erişim, politika ve düzenleyici çerçeveler ile teknolojinin benimsenmesi olduğunu anlattı.

"Kırılgan işletmeler, dijital araçlar için eğitim almak için hükümetlerle birlikte çalışabilir, bu artık lüks değil, bir gerçek." diyen Alsharif, bu kurumların genellikle uygun maliyetli finansman sağlamakta zorlandığını kaydetti. Alsharif, kalkınma kurumlarının İslami mikrofinans ve küçük-orta ölçekli fonlar kurarak, garantili fonlar aracılığıyla kredileri riskten arındırarak ve özel yatırımı çeken kredi çerçeveleri oluşturmak için hükümetlerle işbirliği yaparak yardımcı olabileceğini belirtti.

Alsharif, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin online satış, yapay zeka ve siber güvenlik gibi temel dijital araçlar olmadan rekabetçi olamayacağını, pazarlara veya finansmana ulaşamayacağını kaydetti.

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürünlerinde mükemmel olsalar da genellikle iş yönetimi becerilerinden yoksun olduklarını vurgulayan Alsharif, firmaların iş planlaması, pazar stratejileri, sözleşme yönetimi, satış ve dijital çözümler konularında eğitim alabileceğini, hızlandırıcı ve kuluçka merkezlerine yönelik desteğin finansman ve mentörlük yoluyla KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini daha da artırabileceğini dile getirdi.

Sınırlı pazar ulaşımının KOBİ'lerin büyümesini kısıtladığını ancak kalkınma kurumlarının KOBİ'leri uluslararası kuruluşlar ve büyük şirketlerle buluşturabileceğini söyleyen Alsharif, e-ticaret platformları gibi dijital çözümlerin teşvik edilerek erişimlerin bölgesel ve küresel olarak genişletilebileceğini bildirdi.

Zorlu kayıt ve lisanslama süreçleri gibi bürokratik engellerin KOBİ'lerin cesaretini kırdığını da vurgulayan Alsharif, "İşe başladıklarında bürokrasiyle karşılaşıyorlar ve bu da kayıt yaptırmak ya da ruhsat başvurusunda bulunmak istediklerinde cesaretlerini kırabiliyor." dedi.

Alsharif, rekabetçi küresel pazarda KOBİ'lerin genellikle uygun fiyatlı teknolojiye erişimden yoksun olduğunu ifade ederek, kalkınma kurumlarının, verimliliği ve küresel görünürlüğü artırmak için e-ticaret platformları ve operasyonel uygulamalar gibi dijital araçların benimsenmesini destekleyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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