KOBİ'ler için Yeni Destek Programları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'ler için Yeni Destek Programları Açıklandı

KOBİ\'ler için Yeni Destek Programları Açıklandı

Kayseri'de KTO, KOSGEB'in sunduğu desteklerle KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlayacak projeleri duyurdu.

24.03.2025 16:29
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Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen 'KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programı'nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "KOSGEB'in sunduğu İş Geliştirme, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve Dijital Dönüşüm Destek Programları, işletmelerimizin büyüme yolculuğunda kritik bir rehber olacaktır" dedi.

KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programı'nda yeni destekler açıklandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı2nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "KOSGEB, Kayseri Ticaret Odası olarak yürüttüğümüz projelerde en büyük paydaşlarımızdan biridir. Özellikle Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi'miz, girişimcilerimize ve işletmelerimize ihracat odaklı destekler sunan önemli bir projede birlikte çalıştık. Başkanla, bu merkezimizi daha önce tanıtma fırsatı bulduk. Odamızın yurt dışı iş gezileri, ihracatçılarımıza sağladığımız destekler ve yeni projelerimizle KOBİ'lerimizin büyümesini desteklemeye birlikte devam edeceğiz. Kayseri, sanayisi, ticareti ve girişimci ruhuyla ülkemizin lokomotif şehirlerinden biridir. Bizler, Kayseri Ticaret Odası olarak, şehrimizin üretim gücünü artıracak her türlü desteği çok kıymetli buluyoruz. KOBİ'lerimizin güçlendirilmesini, üretim ve sanayinin sürdürülebilir büyümesi açısından hayati bir öncelik olarak görüyoruz. Günümüz ekonomik şartları, finansmana erişimde yaşanan zorluklar, işçilik maliyetlerindeki artışlar ve küresel ticaretteki belirsizlikler, işletmelerimiz için önemli etkenlerin başında yer alıyor. Buna ek olarak, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarının aciliyeti her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu noktada, KOSGEB'in sunduğu İş Geliştirme, İstihdamı Koruma, Kapasite Geliştirme, Küresel Rekabetçilik ve Dijital Dönüşüm Destek Programları, işletmelerimizin büyüme yolculuğunda kritik bir rehber olacaktır. Özellikle küresel ekonominin hızla değiştiği günümüzde, dijitalleşme ve rekabet gücünü artırma yönünde atılan bu adımları son derece kıymetli buluyoruz. KOBİ'lerimizin yalnızca yerelde değil, uluslararası pazarlarda da söz sahibi olabilmesi için bu desteklerin büyük bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Bu süreçte yenilikçilik, dijital ve yeşil dönüşüm, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında stratejiler geliştirmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda, yeni destekleri açıklayacak olana KOSGEB Başkanımız Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na, KOSGEB ekibine ve bu anlamlı programın gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu sunum eşliğinde katılımcılara yeni destekler hakkında bilgiler verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ömer Gülsoy, kayseri, Ekonomi, Finans, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'ler için Yeni Destek Programları Açıklandı - Son Dakika

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