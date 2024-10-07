KOBİ\'lere 2,3 Milyar Dolar Kaynak

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lere ve ihracatçılara uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağlandığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada; "KOBİ'lerimize ve ihracatçılarımıza bu yıl uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2,3 milyar dolar uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak sağladık. Dezenflasyon sürecinde firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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