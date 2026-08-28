KOBİ'lere Finansmana Erişim Sorunu - Son Dakika
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KOBİ'lere Finansmana Erişim Sorunu

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ATO Başkanı Baran, KOBİ'lerin finansmana erişimindeki sorunları ve çözüm önerilerini açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, KOBİ'lerin bankalar üzerinden finansmana erişimde sorunlar yaşadığını belirterek, "Finansmana erişimde yalnızca geçmiş dönem bilançosuna değil, işletmenin üretim kapasitesine, siparişlerine, ihracat potansiyeline ve oluşturduğu istihdama da bakılmalı." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre kurumun 29. dönem ağustos ayı olağan meclis toplantısı ATO'da gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadeleye değindi.

Ekonomi programının beklentilere uygun şekilde enflasyonu aşağı yönlü ivmelendirdiğine işaret eden Baran, "Bu mücadeleyi son derece önemli buluyoruz. Fiyat istikrarı sağlanmadan kalıcı refahın, öngörülebilir yatırım ortamının ve sürdürülebilir büyümenin mümkün olmadığının farkındayız ancak sahadan gelen sesler, finansman ihtiyacı nedeniyle işletmelerin sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, finansman maliyetlerinin işletmeler üzerindeki etkisine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Finansmanın maliyeti, işletmenin üretebileceği katma değerin önüne geçtiğinde sistem çalışmıyor. Bırakın büyümeyi, mevcudu korumayı başaramıyor. KOBİ'lerin sermayesini yatırıma değil, günlük faaliyetini çevirmeye harcadığı bir ortamda ekonomik büyümenin kalıcı olmasını bekleyemeyiz."

"Belirli bir süre geri ödemesiz finansman modelleri oluşturulmalı"

İşletmenin finansman ihtiyacı için bankaya başvurduğunda geçmiş dönem bilançosuna bakıldığını aktaran Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Finansmana erişimde yalnızca geçmiş dönem bilançosuna değil, işletmenin üretim kapasitesine, siparişlerine, ihracat potansiyeline ve oluşturduğu istihdama da bakılmalı. Bugün finansmana ulaşamadığı için küçülen sağlam bir işletmenin bilançosunun da sağlam kalmasını beklemek gerçekçi değildir."

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında KOBİ'lerin nasıl güçlendirileceğine dair yol haritası oluşturulması gerektiğini vurgulayan Baran, KOBİ'lerin küçüldüğü ortamda ekonominin büyüyemeyeceğini vurguladı.

Baran, KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik taleplerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz için düşük maliyetli işletme sermayesi kredileri devreye alınmalı. Özellikle üretim yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdamını koruyan işletmelerimiz için uygun maliyetli, uzun vadeli ve mümkünse belirli bir süre geri ödemesiz finansman modelleri oluşturulmalı."

Prim ve vergi teşviklerinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Baran, vergide ödüllendiren sisteme ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lere Finansmana Erişim Sorunu - Son Dakika

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