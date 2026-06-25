KOBİ'lerin Çalışan Destekleri Artıyor - Son Dakika
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KOBİ'lerin Çalışan Destekleri Artıyor

KOBİ\'lerin Çalışan Destekleri Artıyor
25.06.2026 11:37
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Pluxee, KOBİ'lerin çalışan desteklerine ilişkin verileri paylaştı, desteğin önemi yükseliyor.

Pluxee, Dünya KOBİ Günü kapsamında KOBİ'lerin çalışanlarına sunduğu desteğe ve yaşanan dönüşüme ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'ler, artan maliyetler, değişen çalışma hayatı ve yetenek rekabeti karşısında hem kaynaklarını daha verimli yönetmeye hem de ekiplerinde motivasyonu yüksek tutmaya odaklanıyor. Açıklanan veriler, çalışan desteklerinin KOBİ'lerin büyüme ve verimlilik stratejilerinin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Türkiye genelinde 30 binden fazla kurumsal müşteri, 170 bini aşkın üye iş yeri ve 2 milyon çalışandan oluşan ekosistemden elde edilen veriler, KOBİ'ler için çalışanı desteklemenin son yıllarda çok daha önemli bir başlık haline geldiğine işaret ediyor.

Verilere göre, çalışanlarına maaş dışı faydalar sunan küçük ölçekli işletmelerde ortalama çalışan sayısı 13, orta ölçekli işletmelerde ise 123 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl orta ölçekli işletmeler, çalışanlarını bir önceki yıla göre yüzde 69, küçük ölçekli işletmeler ise yüzde 58 daha fazla destekledi. Pluxee, farklı ürün ve çözümleriyle KOBİ'lere çalışan başına yılda toplamda 195 bin liraya varan vergi avantajı sunarak, çalışanlarına sağladıkları faydaları daha verimli şekilde yönetmesine destek oluyor.

KOBİ'lerde yan hak kullanımının çeşitlendiğine işaret eden verilere göre, birden fazla çözüm kullanan KOBİ sayısı son iki yılda yüzde 22 artış gösterdi. KOBİ'ler çoğunlukla yemek ve hediye çözümlerini birlikte kullanırken, ikinci sırada yemek ve yakıt çözümü yer aldı. Ulaşım desteği ise yaygın olarak gıda, bilişim ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler tarafından tercih ediliyor.

KOBİ'lerin çalışanlarına sunduğu hediye çözümlerinde de artış yaşanıyor. Hediye kartı kullanımı son iki yılda yüzde 54 artarken, kullanımın yoğun olduğu dönemler yılbaşı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olarak öne çıkıyor. Özellikle yılbaşı dönemindeki kullanım, her yıl daha da artıyor.

Öte yandan, 2025'te küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmelere kıyasla çalışan başına yüzde 35 daha fazla destek sundu. KOBİ çalışanları, hediye desteklerini çoğunlukla giyim, teknoloji ve e-ticaret kategorilerinde kullanırken, çalışanların yüzde 91'i işlemlerinde dijital yöntemleri tercih etti. Tablo, çalışanların farklı ihtiyaçlarına göre esnek kullanım imkanı sunan çözümlerin önem kazandığını ortaya koydu.

Çalışan tarafında ise yan hakların sağladığı ekonomik katkı daha görünür hale geliyor. Pluxee Plus kapsamında sunulan kampanyalardan geçen yıl 234 bini aşkın çalışan yararlanırken, tüm avantajları aktif kullanan bir çalışan için yıllık 54 bin liraya varan tasarruf imkanı oluşabiliyor.

Veriler, çalışanı desteklemenin yalnızca büyük şirketlerin gündeminde olmadığını, KOBİ'lerin de çalışanın alım gücünü destekleyen ve günlük yaşamı kolaylaştıran yan hak çözümlerini büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olarak konumlandırdığını gösteriyor.

"KOBİ'ler kritik başlıklarla da mücadele ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pluxee Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Koray Bozkurt, KOBİ'lerin, halihazırda üretim, satış ve nakit akışı gibi konuların dışında küçük ekiplerde motivasyonu korumak gibi kritik başlıklarla da mücadele ettiğini belirtti.

Çalışanı desteklemenin, KOBİ'ler için sürdürülebilir büyümenin temel unsurları arasında olduğunu aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"Çünkü yan haklar artık işverenin çalışanına 'senin hayatını görüyorum' deme biçimi. Pluxee olarak, ekosistemimizde Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin her yerinde yüzbinlerce KOBİ ile omuz omuza çalışıyoruz. KOBİ'lerin maliyetlerini akıllı yönetirken, çalışanlarıyla daha güçlü bağ kurmasına daha esnek ve dijital çözümlerle destek oluyoruz. Son yıllarda gözlemlediğimiz en önemli değişimlerden biri, KOBİ'lerin çalışan desteklerini artık iş sonuçlarını etkileyen stratejik bir alan olarak görmeye başlaması."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOBİ'lerin Çalışan Destekleri Artıyor - Son Dakika

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