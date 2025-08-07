KOBİ Tanımı Güncellendi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, KOBİ tanımının güncellenmesinin bölgesel kalkınmayı destekleyici bir rol üstleneceğini belirtti.

7 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımında önemli bir güncelleme yapıldı. Yapılan değişikliğe göre bir işletmenin KOBİ olarak sınıflandırılabilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırının 1 milyar TL olması gerekiyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yapılan değişikliğin iş dünyası açısından olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Uzun süredir iş dünyamızın gündeminde olan ve işletmelerimiz için büyük önem taşıyan KOBİ tanımı güncellenmiştir. Ekonomik büyüme, enflasyon ve döviz kurları gibi etkenler dikkate alındığında KOBİ tanımının güncellenmesi uzun zamandır beklenen ve gerekli bir adımdı. Bu değişiklikle birlikte çok sayıda işletme KOBİ statüsüne girecek ve bu kapsamda sunulan desteklerden faydalanabilecektir. Özellikle organize sanayi bölgeleri (OSB), küçük sanayi siteleri, ticaret merkezleri gibi üretim ve ticaretin yoğun olarak yapıldığı alanlarda faaliyet gösteren firmalar artık bu destek mekanizmalarından daha geniş ölçüde yararlanma imkanına kavuşacaktır" dedi.

Özdemir, yeni tanımın bölgesel kalkınmayı destekleyici bir rol üstleneceğini vurgulayarak, STSO olarak üyelerini bilgilendirmeye ve bu yeni düzenleme kapsamında doğabilecek fırsatlar hakkında yönlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - SİVAS