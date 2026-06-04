Koç Topluluğu 100. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Koç Topluluğu 100. Yılını Kutladı

04.06.2026 21:19
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Ömer Koç, Koç Topluluğu'nun 155 ülkeye ihracat yaptığını ve Türkiye'nin ihracatının %8'ini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Topluluğu'nun 155 ülkeye ihracat yaptığını ve Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Ankara'nın Cumhuriyet'in kuruluşuyla kalkınma ve çağdaşlaşma iradesinin de merkezi haline geldiğini belirterek, Vehbi Koç'un kurduğu teşkilatın, Ankara Ticaret Odası'na (ATO) 31 Mayıs 1926'da kaydedildiğini söyledi.

Kaydı yapılan teşebbüsün, bugün sanayi, üretim ve mühendislik gücünü dünya ölçeğinde temsil eden bir firmaya dönüştüğüne işaret eden Koç, "Topluluğumuz asırlık hikayesinde Cumhuriyet'imizin iktisadi ve toplumsal kalkınma hamlesiyle aynı istikamette gelişmiştir. Ülkemizde ilk anonim şirketin kurulması, ilk endüstriyel girişim, ilk uluslararası ortaklık, ilk halka arz, ilk holding olma ve ilk özel vakfı kurma gibi pek çok alanda öncü olmuştur." dedi.

Koç, sanayileşmenin önemine dikkati çekerek, Vehbi Koç'un "Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız" sözünün bireysel bir yaklaşım olmadığını ve nesilden nesile taşınan bir görev olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Koç, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız yüz yıl boyunca attığımız her adımda yatırımı ve istihdamı müşterek refahın unsurları olarak telakki ettik. Büyümeyi hiçbir zaman sadece rakamlarla tarif etmedik. Asıl başarıyı, memleketimizin sanayi ve mühendislik birikimini güçlendirmekte, beşeri sermayeyi desteklemekte ve Türkiye'nin rekabet gücünü ileriye taşımakta gördük. Kuşaklar boyunca inşa edilen birikim neticesinde, 60'un üzerinde ülkede, 120 binden fazla çalışma arkadaşımızla faaliyet gösteren uluslararası bir topluluk haline geldik."

-"Toplam ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştiriyoruz"

Koç, otomotivden enerjiye, dayanıklı tüketimden finans ve turizme kadar pek çok sektörde katma değer sağladıklarını belirterek, "Bugün 155 ülkeye ihracat yapıyor, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8'ini gerçekleştiriyoruz. Controlling olarak Fortune Global 500'de yer alan tek Türk şirketi olma başarısını sürdürüyoruz. Hangi coğrafyada faaliyet gösterirsek gösterelim, daima memleketimize karşı duyduğumuz mesuliyetin ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın şevkiyle hareket ediyoruz." dedi.

Türkiye için kalıcı değer üretme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Koç, yalnızca iktisadi alanda değil, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında da fayda sağlamayı öncelik edindiklerini bildirdi.

Koç, Topluluğun, ilk yüzyılını, gayret ve kararlılıkla geride bıraktığı işaret ederek, şunları kaydetti:

"İkinci asrımıza adım atarken genç nüfusumuzun girişimcilik kabiliyetinden, sanayi tecrübemizin ve yetişmiş insan kaynağımızın ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına eminiz. Bundan sonra da Büyük Atatürk'ün açtığı medeniyet yolunda layık Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak aynı inanç, aynı çalışma azmi ve aynı memleket sevgilisiyle yolumuza devam edeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki elde ettiğimiz başarılar, emekleri ve bağlılıklarıyla topluluğumuza güç veren çalışma arkadaşlarımızın, bayilerimizin ve iş ortaklarımızın sayesinde mümkün oldu. Kendilerine ve ayrıca bize bir asırdır teveccüh gösteren milletimize ve desteklerini esirgemeyen devletimize müteşekkiriz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Topluluğu 100. Yılını Kutladı - Son Dakika

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