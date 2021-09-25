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Kocaeli'de 593 milyon liralık yatırım "tamamlama vizesi" aldı - Son Dakika

Kocaeli'de 593 milyon liralık yatırım "tamamlama vizesi" aldı

25.09.2021 11:06
Kocaeli'de 593 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, ocak-temmuz döneminde Kocaeli'deki 593 milyon 915 bin lira tutarındaki yatırımlara "tamamlama vizesi" verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, ocak-temmuz döneminde Kocaeli'deki 593 milyon 915 bin lira tutarındaki yatırımlara "tamamlama vizesi" verildi.

Bakanlık verilerine göre, yılın 7 ayında kentte 26 proje tamamlama vizesi almaya hak kazandı. Sabit yatırım tutarı 593 milyon 915 bin lirayı bulan projelerle 1087 kişi iş sahibi oldu.

Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 9'unu "komple yeni" kategorisindeki projeler oluşturdu.

Tamamlanan projeler ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşurken, enerji, turizm ve sağlık sektörlerinde de önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalandı.

Sağlıkta sektöründe 97 milyon liralık yatırım

Söz konusu projeler arasında yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı Gebze'de 97 milyon 114 bin liralık yatırımla hayata geçirilen özel hastane projesi aldı.

Proje aynı zamanda en fazla istihdam sağlayan yatırım oldu. Hastanenin hizmete girmesiyle 450 kişi işe yerleşti.

İlaç firması tarafından Gebze'de 89 milyon 862 bin liralık yatırımla hayata geçirilen proje de ikinci sırada yer aldı. İşletmeye geçen bu yatırım 70 kişiye iş imkanı sağladı.

Otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren firma, aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük üçüncü yatırımı gerçekleştirdi. Otomobil motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatına yönelik 88 milyon 334 bin liralık yatırımın devreye alınmasıyla 16 kişi iş sahibi oldu.

En hızlı tamamlanan yatırım evcil hayvan mama fabrikası

Evcil hayvan maması üreten yerli firma tarafından Gebze'de komple yeni yatırım olarak hayata geçirilen tesis de dikkati çeken projeler arasında yer aldı. Yıllık 10 bin ton mama üretim kapasitesine sahip firma 45 kişiyi istihdam etti.

Ayrıca, bu proje ocak-temmuz döneminde tamamlama vizesi verilenler arasında en hızlı bitirilen yatırım oldu. Yatırım teşvik belgesi Eylül 2019'da imzalanan firma, Temmuz 2021'de yatırım tamamlama vizesini aldı.

Kocaeli'de yılın 7 aylık döneminde tamamlama vizesi alan projelerin aylara göre toplam sabit yatırım tutarı ve gerçekleşen istihdam rakamları şöyle:

Yatırım Tutarı (TL)Gerçekleşen İstihdam
Ocak16.545.83744
Şubat13.447.87710
Mart99.878.321135
Nisan98.022.377152
Mayıs 28.003.59042
Haziran153.451.04473
Temmuz184.565.909631
Toplam593.914.9551.087

İstihdam, Kocaeli, Yatırım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de 593 milyon liralık yatırım 'tamamlama vizesi' aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 593 milyon liralık yatırım "tamamlama vizesi" aldı - Son Dakika
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