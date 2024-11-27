Kocaeli\'de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi sezonu tamamlandı

Ekonomi

Kocaeli'de başlatılan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)" kapsamında sezonun hasat mesaisi sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) 2024 üretim sezonunu tamamladı. Bu kapsamda, dikim ve hasat çalışmalarında istihdam edilen 42 yardımcı personele, İzmit Muhtarhane'de düzenlenen toplantıda emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Yardımcı kadın personellerin 2025'in mayıs ayında yeni sezon için dikim ve hasat çalışmalarında yeniden istihdam edileceği bildirildi. - KOCAELİ