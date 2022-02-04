Üye Girişi
Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu - Son Dakika

Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu

04.02.2022 15:09
Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin geçen yıl ödediği kişi başı vergiyle ülkeye en fazla kazanç sağlayan il olduğunu bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli'nin geçen yıl ödediği kişi başı vergiyle ülkeye en fazla kazanç sağlayan il olduğunu bildirdi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları"nı değinerek, Kocaeli nüfusunun 2020 yılına göre binde 18 artarak 2 milyon 33 bin 441 kişiye ulaştığını anımsattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından il bazında vergi gelirleri araştırması sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimiz 2021 yılında 110 milyar 216 milyon lira vergi ödemiştir. Bu rakam, Türkiye genelinde 104,9 milyar lira olan 66 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazladır. Kocaeli aynı zamanda yüzde 90,29'luk vergi tahakkuku ile birinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, açıklanan 2021 yılı nüfus verilerine göre, Kocaeli'nin kişi başı ödediği vergi 54 bin 202 lira oldu. Türkiye ortalamasının 13 bin 755 lira olduğu göz önüne alındığında, Kocaeli ödediği kişi başı vergiyle ortalamanın kat kat üzerine çıkarak, yine devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu. Kocaeli ödediği kişi başı vergide, 2021'de de Türkiye'ye en fazla kazanç sağlayan il oldu."

Zeyitnoğlu, Kocaeli'nin ülke bütçesine kişi başına 54 bin 202 lira vergi geliri sağladığını, bu rakama karşılık Kocaeli'de kişi başına yapılan harcamanın 5 bin 793 lira olduğunu belirterek, bu harcamanın Türkiye ortalaması olan 18 bin 890 liranın çok altında kaldığını kaydetti.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement