Koçarlı'da Yeni Tarım Destekleme Modelleri Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Koçarlı'da Yeni Tarım Destekleme Modelleri Toplantısı

Koçarlı\'da Yeni Tarım Destekleme Modelleri Toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni destekleme modelleri için Koçarlı'da üreticilere bilgilendirme yaptı.

04.01.2025 16:06
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen ilçe tarım ekipleri, düzenledikleri toplantıyla Koçarlı'da üreticileri bilgilendirdi.

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken ilçe müdürlüklerinin katılımıyla da bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda ekipler, Koçarlı ilçesi Dereköy ve Akmescit mahallelerinde üreticiler ile bir araya gelerek, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "81 il ve ilçelerinde Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'nin daha anlaşılabilir olması amacıyla tarım sahada. İlçe Müdürlüğümüz konu sorumlusu Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri üreticilerimizle buluşarak bilgilendirmede bulunup sorularını cevaplandırdı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Koçarlı, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koçarlı'da Yeni Tarım Destekleme Modelleri Toplantısı - Son Dakika

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