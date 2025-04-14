Kocasinan Belediyesi'nden İkinci El Ürün Değerlendirme Kampanyası - Son Dakika
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Ekonomi

Kocasinan Belediyesi'nden İkinci El Ürün Değerlendirme Kampanyası

Kocasinan Belediyesi\'nden İkinci El Ürün Değerlendirme Kampanyası

Kocasinan Belediyesi, 'Sizin fazlanız, başkasının ihtiyacı' sloganıyla ikinci el ürün değerlendirme kampanyası başlatıyor. Proje, sosyal yardımlaşma, ekonomik tasarruf ve israfla mücadele amacı taşıyor.

14.04.2025 13:00  Güncelleme: 13:02
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Kocasinan Belediyesi; israfla mücadele, sosyal yardımlaşma ve ekonomik tasarrufu bir araya getiren örnek bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılından bu yana sürdürülen ikinci el ürün değerlendirme çalışmalarını yeni bir kampanyayla büyüttüklerini açıklayarak, 'Sizin fazlanız, başkasının ihtiyacı' sloganıyla dev bir sosyal ve ekonomik hareket başlatacaklarını duyurdu.

Başkan Çolakbayrakdar, kampanyanın sadece ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmakla kalmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine somut katkılar sağlayacağını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Bu proje, yalnızca bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil, aynı zamanda yerli kaynakların korunması, ekonomik israfın önlenmesi ve cari açığın azaltılması adına stratejik bir adımdır" dedi. Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Market'in, yıllardır ikinci el tekstil ve çeşitli ev ürünlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal Market'imiz, tekstil, konfeksiyon ve diğer ikinci el ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bir yapıdır. Yeni kampanyamızla birlikte evlerde bir kenarda bekleyen, artık kullanılmayan ama işlevini yitirmemiş her ürün aslında ekonomik bir değerdir. Bu doğrultuda 2017 yılında ilçenin dört bir yanına "Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutuları" yerleştirildi. Bu kutular aracılığıyla toplanan ürünler özenle ayrıştırılıyor. Kullanılabilir durumdaki ürünler doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, kullanılamayacak durumda olanlar ise iplik, izolasyon malzemesi gibi ürünlere dönüştürülerek geri dönüşüm sektörüne kazandırılıyor" diye konuştu. "Bu ürünler, milletimizin alın teriyle, yerli kaynakla alınmış ürünler. Çöpe gitmesi milli servetin heba edilmesi demektir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılmasının zincirleme şekilde sanayiye, istihdama ve tasarrufa katkı sağlayacağını söyledi. Kampanyanın bir başka önemli etkisine daha dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Geri dönüştürülen her ürün, dışa bağımlılığı azaltır, hammadde ithalatını düşürür. Bu da cari açığın kapanmasına doğrudan katkı demektir. Yerel yönetimler olarak bu anlamda da üzerimize düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal yardımlaşma bilincinin de bu sayede daha fazla artacağına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımız sadece ihtiyaç sahiplerine destek olmakla kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ekonomik çarklarının dönmesine de katkı verecek. Bu ürünler ekonomik bir değere sahiptir. Çöpe atılırsa bu, milletimizin kaynaklarının heba olması demektir. Biz bu ürünleri yeniden ekonomiye kazandırarak hem ülke ekonomisine hem de sosyal dayanışmaya katkı sunuyoruz. Bu kampanya, tasarrufun, üretimin ve dayanışmanın birleştiği güçlü bir modeldir" ifadelerini kullandı. Kampanya kapsamında AVM'ler, benzin istasyonları, belediye tesisleri ve muhtarlıklara kutularının yerleştirileceğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşları bu konuda duyarlılığa davet etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocasinan Belediyesi'nden İkinci El Ürün Değerlendirme Kampanyası - Son Dakika

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