Kocasinan'dan Geri Dönüşümde Yeni Adım

Kocasinan Belediyesi, 5 yılda geri dönüşüm toplama aracıyla 2 milyon 550 kilogram ambalaj atığı, 1750 kilogram atık pili ve 14 bin 950 litre atık yağı geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüme önemli katkı sağlayan ve teknolojik donanıma sahip araç, ikili toplama sistemi ve fonksiyonel özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kaynağından ayrıştırılmış evsel yağ, pil, ambalaj ve evsel atıkların ayrı donatıları sayesinde toplanabilmesine imkan sunan araç ile dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aracın birden fazla haznesi sayesinde geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı toplayabildiğini ifade etti.

Pil ve atık yağları da kaynağından ayrıştırılmış şekilde toplayarak çevrenin korunmasına katkı sağladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda geri dönüşüm aracını bünyemize kattık. Yeni araçla Kocasinan sakinlerimizin evlerinde toplanan ambalaj atıkları ile işyerlerinde toplanan ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde topluyoruz. Bu aracın diğer araçlardan farklı özellikleri var. Özellikle malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu araç Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir."