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Koçtaş özel markalı ürünlerini Koçtaş Basic adıyla satışa sundu - Son Dakika

Koçtaş özel markalı ürünlerini Koçtaş Basic adıyla satışa sundu

01.10.2021 10:33
Koçtaş özel markalı ürünlerini Koçtaş Basic adıyla satışa sundu, System.String[]

Koçtaş, çeşitli kategorilerde sunduğu ürünlerle tüketicilerin fiyat-performans odaklı alışveriş beklentilerini Koçtaş güvencesiyle karşılayacak olan "Koçtaş Basic" markasıyla evleri güzelleştirmeye devam ediyor.

Koçtaş, çeşitli kategorilerde sunduğu ürünlerle tüketicilerin fiyat-performans odaklı alışveriş beklentilerini Koçtaş güvencesiyle karşılayacak olan "Koçtaş Basic" markasıyla evleri güzelleştirmeye devam ediyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, banyo, batarya, tesisat, aksesuar, ampul, temizlik ürünleri, inşaat kimyasalları gibi toplam 6 kategoride 45 ürün sunan 'Koçtas Basic' ile tüketicilerin fiyat- performans odaklı alışveriş beklentilerini karşılamaya başladı. Koçtaş Basic markalı ürünlere tüm Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazaları ile koctas.com.tr ve Koçtaşmobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, Koçtaş Basic markasının en iyi markaları en uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturma stratejilerinin bir sonucu olduğuna dikkati çekerek; "Koçtaş Basic, değişen satın alma güçlerine göre herkesin evini güzelleştirme stratejimize yönelik bir adım, bir yatırım kararı. Özellikle pandemi süreci ile birlikte tüketiciler daha çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Özel markalı (private label) ürünlere olan bu yönelim, tercihten ziyade bir zorunluluk. Önümüzdeki süreçte bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyoruz. Biz de Koçtaş olarak Private Label ürünlerimizi hayata geçirmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız araştırmalarda, müşterilerimizin Koçtaş markasıyla, güvenle satın alabileceği uygun fiyatlı ürün beklentisini tespit ettik. Koçtaş Fix yayılımımız ve web satışlarımızın da artmasıyla ilk etapta 6 kategoride Koçtaş kalitesi standartlarında en uygun fiyatlı ürünleri müşterilerimize sunmaya başladık. Yıl sonuna kadar Koçtaş Basic markamızla 20 kategoride yaklaşık 120 ürünümüzü Koçtaş güvencesiyle müşterimizle buluşturmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl için hedefimiz ise bu sayıyı 180'e çıkarmak. En uygun fiyat skalasında olan Koçtaş Basic markamızın tüm satış kanallarımızdaki ciro oranının, yüzde 11'in üstünde olmasını hedefliyoruz."

Yatırım, İnşaat, Koçtaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş özel markalı ürünlerini Koçtaş Basic adıyla satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Koçtaş özel markalı ürünlerini Koçtaş Basic adıyla satışa sundu - Son Dakika
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