Koçtaş'tan tasarruflu kombi bakım önerileri

Koçtaş uzmanları öncelikli olarak hem olası kombi arızalarının önüne geçebilmek hem de var olan arızaların tespiti için her yıl düzenli kombi bakımının yapılmasını tavsiye ediyor.

Kombi bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri özellikle yetkili servislerden ve uzmanlardan yardım almak.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada, ısınırken tasarruf etmek isteyenlere kombi bakımının püf noktaları sunuluyor.

Koçtaş uzmanları kombi bakımını yaptırdıktan bir süre sonra sorunlarla karşılaşıldığında öncelikle sorunun sebebinin araştırılmasını ve en kısa sürede çözümünün bulunmasını öneriyor. Kombi çalışma sırasında patlama yapıyorsa, su basıncı normal seviyede (1,5- 2 bar arasında) olduğu halde kombiden su akıyorsa, kombi resetlendiği halde kombiden sıcak su gelmiyorsa, gaz vanaları açık olduğu halde kombi ısıtmıyorsa, kombiden alışık olmadığınız sesler geliyorsa, devamlı olarak kombi ateşleme sorunu meydana geliyorsa ve sürekli basınç değişimleri yaşanıyorsa mutlaka yetkili servis desteği alınması gerekiyor.

Buna ek olarak evde gaz kokusu varsa hemen gaz vanaları kapatılmalı ve doğalgaz sağlayıcı firması ile iletişime geçilmeli.

Ayrıca kombi çok eskiyse ve kombi tamiri yaptırmanın pahalıya geldiği durumlarda ihtiyaca uygun kombi modelleri için de Koçtaş yeni kombi seçenekleri sunuyor.