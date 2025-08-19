Koçtaş ve GIG Sigorta'dan Ek Garanti Hizmeti - Son Dakika
Koçtaş ve GIG Sigorta'dan Ek Garanti Hizmeti

19.08.2025 15:12
Koçtaş, GIG Sigorta ile işbirliğini genişleterek elektronik ürünler için ek garanti sunuyor.

Koçtaş, GIG Sigorta ile elektronik ürünlerde ek garanti hizmetini kapsayan işbirliğini yeni uygulamalarla genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, 2021'de başlattığı işbirliği kapsamında GIG Sigorta ile birlikte, mağazalarında satışa sunulan elektronik cihazlar için "Ek Garanti Paket Sigortası" hizmeti sunuyor.

Uygulama sayesinde müşteriler, ürünlerin yasal garanti süresine ek olarak, sigorta poliçesi kapsamında uzun vadeli güvence ve kapsamlı koruma imkanından yararlanabiliyor. Poliçe, garanti süresi sonrasında meydana gelebilecek ani hasar ve arızalara karşı ek koruma sağlıyor.

Koçtaş ve GIG Sigorta, bu işbirliğiyle perakende sektöründe müşteri odaklı hizmet anlayışına katkıda bulunmayı hedefliyor. Taraflar, söz konusu hizmet modelini farklı ürün gruplarında da uygulamayı planlıyor.

"Müşterilerimizin her alışverişinde yanında olmak, bizim için büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Tedarik Zinciri, Lojistik, Dış Ticaret ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Nevzat Hacıoğlu, GIG Sigorta ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin, yaşam alanlarını güzelleştirme ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Elektronik cihazlarda sundukları kapsamlı ek garanti paketleriyle, ilk yıl boyunca düşme, kırılma ve sıvı teması gibi ani ve beklenmedik durumlara karşı müşterilerini koruma altına aldıklarını kaydeden Hacıoğlu, ilk iki yıl boyunca ise elektrik kesintisi veya akım dalgalanmasının yol açabileceği hasarlara karşı müşterilerini güvence altına aldıklarını aktardı.

Hacıoğlu, "Yasal garanti süresinin ardından da tercihe bağlı olarak +3 yıl daha sigorta güvencesi sunarak, satın alınan ürünlerin uzun ömürlü kullanımını destekliyoruz. Koçtaş olarak, müşterilerimizin her alışverişinde yanında olmak ve onlara uzun vadeli güven sunmak bizim için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak ürün yelpazemizi her geçen gün zenginleştiriyoruz"

GIG Sigorta Özel Ürünler Direktörü Volkan Emir de Koçtaş gibi sektörünün öncülerinden bir markayla çalışmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Ek Garanti Sigorta Paketi'nin müşterilerin satın alma kararlarını kolaylaştırırken, ürünlere duydukları güveni pekiştirdiğini ifade eden Emir, "Şu an sadece Koçtaş mağazalarından satın alınan ürünler için sunduğumuz Ek Garanti Sigortasını önümüzdeki dönemlerde online kanallar üzerinden de sunmayı hedeflerken, müşteri ihtiyaçlarını dikkate alarak ürün yelpazemizi her geçen gün zenginleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

