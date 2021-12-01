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KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek - Son Dakika

KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek

01.12.2021 09:01
KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek

Konfeksiyon makineleri üreticilerini 27. kez bir araya getirecek olan IGM 2022 İstanbul 27. Uluslararası Konfeksiyon Makine, Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Konfeksiyon makineleri üreticilerini 27. kez bir araya getirecek olan IGM 2022 İstanbul 27. Uluslararası Konfeksiyon Makine, Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı 8-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek. IGM 2022'ye Türk konfeksiyon makine üreticilerinden tam destek geldi. IGM 2022 Fuarı'na katılacaklarını açıklayan Konfeksiyon Otomasyon Makine İmalatçıları Derneği (KOMİD) ile iş birliği protokolü imzalandı.

ITM-Uluslararası Tekstil Makine Fuarı'nı bir dünya markası haline getiren Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuarcılık A.Ş. ortaklığıyla düzenlenen IGM 2022 Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelecek olan yatırımcıların ve ziyaretçilerin, konfeksiyon makinelerindeki en yeni teknolojileri yakından görebileceği sektörün en kapsamlı buluşma noktası olacak.

Satışları tüm hızıyla süren ve yoğun katılım taleplerinin olduğu IGM 2022 Fuarı'na yerli konfeksiyon makine üreticilerinden de tam destek geldi. Son olarak IGM 2022 Fuarı'na katılacaklarını açıklayan KOMİD- Konfeksiyon Otomasyon Makine İmalatçıları Derneği ve üyeleriyle bir iş birliği protokolü imzalandı.

Haluk Akın: "Fuarcılıkta sürekliliğin önemini bildiğimiz için IGM 2022 Fuarı'na katılma kararı aldık"

İmza töreni; aralarında Serkon Makina, Robotech, Epa Akın, LGM Group, AGM Special, MCN Makina, New Tech Dikiş Makineleri, Ün-Taş gibi Türkiye'nin alanında lider konfeksiyon makine üreticilerinin yer aldığı KOMİD üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

KOMİD Başkanı Haluk Akın, üyeleriyle yaptıkları toplantılar ardından IGM 2022 Fuarı'na katılma kararı aldıklarını açıkladı. Akın, "Biz dernek olarak fuarcılıkta sürekliliğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, 26 yıldır konfeksiyon makineleri fuarını gerçekleştiren Tüyap'ın ve fuarcılık alanında 30 yıllık bir deneyime sahip olan Teknik Fuarcılığın iş birliği ile düzenlenecek IGM 2022 Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na katılma kararı aldık. Derneğin kuruluş amacına uygun olarak; bu fuarın yerli makine üreticilerine hak ettiği değeri vereceğini ve yaptığı uluslararası tanıtım çalışmaları sayesinde yurt dışından çok sayıda alım heyetleri ve ziyaretçilerin gelmesiyle ihracatın artacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğinin üyelerimize işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri için büyük fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

Necip Güney: "IGM 2022 Fuarı konfeksiyon makine üreticilerinin ihracatının artmasında büyük rol oynayacak"

Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney ise iş birliği ile ilgili şunları söyledi: "42 yıllık tecrübesiyle fuarcılık sektörünün en büyük kuruluşu olan Tüyap ile birlikte IGM 2022 Fuarı'nı kısa süre içinde dünyanın en önemli buluşma noktası yapmak için bir yola çıktık. KOMİD üyelerinin bu yolculukta yanımızda olacaklarını açıklamaları bizlere güç ve enerji verdi. Konfeksiyon makineleri sektörünün 4 yıllık zorunlu ara nedeniyle heyecanla beklediği IGM 2022 Fuarı'nın iç piyasayı canlandıracağı, ihracatı artırarak sektör için büyüme fırsatı oluşturacağını düşünüyorum. Yerli ve yabancı birçok markanın en son teknolojik yeniliklerini sergileyeceği IGM 2022 Fuarı'nda yanımızda olan KOMİD üyelerimize teşekkürlerimi sunarım."

IGM Fuarı milyonlarca dolarlık ticaret hacmi oluşturacak

Geniş ve kapsamlı katılımcı profili, teknoloji ve ürün çeşitliliği ile tüm konfeksiyon ve hazır giyim sektörünü kucaklayacak olan IGM 2022 İstanbul 27.Uluslararası Konfeksiyon Makine, Yedek Parça ve Yan Sanayi Fuarı; Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a dünyanın birçok yerinden binlerce ziyaretçiye ve alım heyetine ev sahipliği yapacak. Milyonlarca dolarlık ticaret hacmi oluşturacak IGM Fuarı'na katılacak olan profesyonel yatırımcı ve alıcılar, iş ağını ve ihracat ivmelerini artırırken; ziyaretçiler ise son teknoloji ürünlerle buluşma fırsatı yakalayacak. - İSTANBUL

KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek
KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek

İstanbul, Türkiye, Eylül, Tüyap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KOMİD'den, IGM 27. Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı'na tam destek - Son Dakika
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