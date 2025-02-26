Konut Krizine Özel Sektör Teşviki

Ekonomi

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez, konut krizinin aşılması için özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Özel sektör vergi teşvikiyle ucuz konut üretsin, kiralama teşvik edilsin. Küçük konutlara emlak vergisi muafiyeti sağlanırsa özel sektör bol bol konut üretir" dedi.

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluk olarak yoluna devam ediyor.

GAPAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez sektördeki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GAPAS tarafından geliştirilen Kira Garanti Sistemi ile birleştiğinde, bu tür yenilikçi adımlar gayrimenkul piyasasının daha güvenilir ve istikrarlı hale gelmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Gelişmeler, sektör paydaşları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu sistem, özellikle kiralık konut arzını artırarak konut piyasasında daha erişilebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını güvence altına alarak piyasadaki belirsizlikleri azaltacak olan sistem, aynı zamanda kira piyasasında daha şeffaf ve izlenebilir bir süreç oluşturacak. Adliyelerde kira anlaşmazlıklarından doğan iş yükünün azalması, vergi tahsilatının düzenli hale gelmesi ve bankaların kira tahsilatıyla mevduat artışı sağlaması bekleniyor.

"İngiliz modeli örnek alınabilir"

İngiltere hükümetinin, konut krizine çözüm amacıyla ülke genelinde yeni yerleşim bölgeleri oluşturmayı hedefleyen bir konut programı başlattığını da hatırlatan Halit Sönmez "Hükümetten yapılan açıklamada, program kapsamında 100'den fazla proje başvurusu alındığı ve her yeni alanın en az 10 bin konut kapasitesine sahip olacak. Toplam 1,5 milyon yeni konutun inşa edilmesinin planlandığı projede, uygun fiyatlı konutların yanı sıra sağlık ocakları, okullar, toplu taşıma hatları ve yeşil alanlar gibi altyapı yatırımları da hayata geçirilecek. Sürecin hızlandırılması için "Yeni Konut Hızlandırıcısı" programının devreye alındığı, bu sayede 20 bin konutluk projenin önündeki bürokratik engeller kaldırıldı" dedi.

Özel sektöre teşvik çağrısı

Sönmez, barınma krizinin çözümü için kira piyasasının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Özel sektör vergi teşvikiyle düşük maliyetli konut üretmeli. Devlet, arsayı sağladığında, bu konutların düşük ve orta gelirli kesime satılması veya kiralanması yönünde teşvik mekanizmaları oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründeki erişilebilir konut politikalarına destek olmak amacıyla Emlak Konut GYO, yeni bir kampanya başlattı. Emlak Konut'un başlattığı kampanyadaki faiz oranlarının piyasa koşullarına göre makul olduğunu belirten Halit Sönmez, düşük faizli kredi uygulamasının sektör geneline yayılması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL