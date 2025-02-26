Konut Krizine Özel Sektör Teşviki - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konut Krizine Özel Sektör Teşviki

Konut Krizine Özel Sektör Teşviki

GAPAS, konut krizini aşmak için özel sektöre vergi teşviki ve kiralama desteklenmesi önerdi.

26.02.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez, konut krizinin aşılması için özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Özel sektör vergi teşvikiyle ucuz konut üretsin, kiralama teşvik edilsin. Küçük konutlara emlak vergisi muafiyeti sağlanırsa özel sektör bol bol konut üretir" dedi.

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluk olarak yoluna devam ediyor.

GAPAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halit Sönmez sektördeki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GAPAS tarafından geliştirilen Kira Garanti Sistemi ile birleştiğinde, bu tür yenilikçi adımlar gayrimenkul piyasasının daha güvenilir ve istikrarlı hale gelmesine katkı sağlayacak gibi görünüyor. Gelişmeler, sektör paydaşları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu sistem, özellikle kiralık konut arzını artırarak konut piyasasında daha erişilebilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını güvence altına alarak piyasadaki belirsizlikleri azaltacak olan sistem, aynı zamanda kira piyasasında daha şeffaf ve izlenebilir bir süreç oluşturacak. Adliyelerde kira anlaşmazlıklarından doğan iş yükünün azalması, vergi tahsilatının düzenli hale gelmesi ve bankaların kira tahsilatıyla mevduat artışı sağlaması bekleniyor.

"İngiliz modeli örnek alınabilir"

İngiltere hükümetinin, konut krizine çözüm amacıyla ülke genelinde yeni yerleşim bölgeleri oluşturmayı hedefleyen bir konut programı başlattığını da hatırlatan Halit Sönmez "Hükümetten yapılan açıklamada, program kapsamında 100'den fazla proje başvurusu alındığı ve her yeni alanın en az 10 bin konut kapasitesine sahip olacak. Toplam 1,5 milyon yeni konutun inşa edilmesinin planlandığı projede, uygun fiyatlı konutların yanı sıra sağlık ocakları, okullar, toplu taşıma hatları ve yeşil alanlar gibi altyapı yatırımları da hayata geçirilecek. Sürecin hızlandırılması için "Yeni Konut Hızlandırıcısı" programının devreye alındığı, bu sayede 20 bin konutluk projenin önündeki bürokratik engeller kaldırıldı" dedi.

Özel sektöre teşvik çağrısı

Sönmez, barınma krizinin çözümü için kira piyasasının desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Özel sektör vergi teşvikiyle düşük maliyetli konut üretmeli. Devlet, arsayı sağladığında, bu konutların düşük ve orta gelirli kesime satılması veya kiralanması yönünde teşvik mekanizmaları oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründeki erişilebilir konut politikalarına destek olmak amacıyla Emlak Konut GYO, yeni bir kampanya başlattı. Emlak Konut'un başlattığı kampanyadaki faiz oranlarının piyasa koşullarına göre makul olduğunu belirten Halit Sönmez, düşük faizli kredi uygulamasının sektör geneline yayılması gerektiğini vurguladı. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Krizine Özel Sektör Teşviki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
11:23 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı Ahmet Türk sürprizi 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
09:57 MasterChef Ayşe Ekiz’in değişimini görenler gözlerine inanamadı MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
09:50 Başsavcılık, İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturması için üniversiteden bilgi istedi Başsavcılık, İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteden bilgi istedi
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Konut Krizine Özel Sektör Teşviki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.