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Konut meskenleri şipşak - Son Dakika

Konut meskenleri şipşak

08.11.2021 12:08
Konut meskenleri şipşak

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, yaptıkları projelerin mesken tapularını en kısa sürede müşterilerine teslim ettiklerini söyleyerek, "Konutlar da mesken olmaması büyük sorunlara yol açar" dedi.

Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, yaptıkları projelerin mesken tapularını en kısa sürede müşterilerine teslim ettiklerini söyleyerek, "Konutlar da mesken olmaması büyük sorunlara yol açar" dedi. Ayrıca mesken teslimi yapılan Talas58 projesindeki konut sahipleri de apartmanlarına Grup Avenir'a teşekkür pankartı astı.

Mesken tesliminin bir zorunluluk olduğunu ve üslerine düşen görevi layıkıyla yaptıklarını söyleyen Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, "Biz Grup Avenir olarak, işçilik ve kalitemizle her zaman ön planda olduğumuzu dile getiriyorduk. Bunun yanı sıra erken teslimat ve hızlı mesken alım süreçleri ile gündeme geliyor olmak bizim için gurur verici bir olay. Kayseri'de inşaatların teslim ediliyor olması normal bir teslimat gibi görülüyor ama aslında öyle bir durum değil. Nasıl ki bir müteahhit inşaatını teslim ediyorsa, aslında inşaatın gerekli kontrollerini yaptırıp meskeni alması da bir görevidir. Ne yazık ki bunu şu an firmalar yapmıyor. Biz de Grup Avenir olarak aslında bir ayrıcalık yapmıyoruz, bir görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazen müşterilerimiz bir binanın da meskeni olmasa ne olacak diye soruyorlar. Alında bu çok büyük bir sorun çünkü eğer bir binanın meskeni olmazsa o binanın abonelikleri alınamaz. Eğer ki o projede dükkan da varsa dükkan sahipleri ya da kiraya verdikleri kişiler orayı işletemezler çünkü belediye buna ruhsat vermez. Bu sebeple de bir binanın meskeni olmaması çok büyük bir sorundur. Nasıl ki kimliksiz bir vatandaş düşünülemezse, bir binanın da meskeni olmaması büyük bir soruna yol açar" dedi.

"Grup Avenir'a pankartlı teşekkür"

2020 yılında başladıkları 2 projenin de teslimatının yapıldığını söyleyen Serap Karabulut, "Biz Grup Avenir olarak 2020 yılında Talas325 projemizin teslimatını gerçekleştirip, meskenini en hızlı şekilde almıştık. Bu sene de yine aynı şekilde Talas58 projemizin teslimatını yapıp, en hızlı şekilde mesken tapularının teslimatını da müşterilerimize en hızlı şekilde gerçekleştirdik. Talas58 daire sahiplerine de özel bir teşekkür etmek istiyorum çünkü bu mesken süreci ile alakalı kendilerinden o kadar güzel ve olumlu dönüş aldık ki bizi inanılmaz mutlu ettiler. Kendilerine bir teşekkürü borç biliyorum. Mart 2020 yılında başladığımız Talas180 A bloğumuzun da 2021 Eylül ayında teslimatını gerçekleştirdik. Şu an belediye kontrollerini tamamladık, mesken süreci tamamlandı. Sadece resmi evrak işlemleri devam etmekte. İnşallah Talas180 A bloğumuzun da en hızlı şekilde meskenini tamamlayıp, kat mülkiyet tapularını değerli müşterilerimize teslim etmiş olacağız. Yine bir müjde vermek istiyorum Talas180 B bloğumuzun da bu ay içerisinde teslimatını gerçekleştirip, en hızlı şekilde oranın mesken işlemlerine de başlamış olacağız. Grup Avenir olarak her zaman söylediğimiz gibi birinci sınıf işçilik ve malzeme, erken teslimat ve hızlı mesken alım süreçleri gibi özel çalışmalarla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. En güzel, en özel ve en yeni projelere de hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Konut meskenleri şipşak
Konut meskenleri şipşak

Kayseri, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut meskenleri şipşak - Son Dakika Ekonomi


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