Konut Satışları Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ipotekli konut satışları şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışlarında ilk el ve ikinci el satışlarda yıllık bazda artış görülürken, yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı 2026 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 6,0 oranında artarak 86 bin 764 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 69,7 oldu.

Konut satışlarının finansman türlerine göre dağılımına bakıldığında ipotekli satışlarda artış yaşandı. İpotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 oldu. Diğer konut satışları ise aynı dönemde yüzde 0,5 oranında azalarak 99 bin 514 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 olurken diğer satışların payı yüzde 79,9 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışında düşüş

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise düşüş kaydedildi. Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak bin 506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 2 bin 812 oldu.

Şubat ayında yabancı uyruklara göre en fazla konut satışı yapılan ülkeler de açıklandı. Buna göre, söz konusu ayda en fazla konut satışı 191 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Bu ülkeyi 131 konut satışı ile İran ve 106 konut satışı ile Irak vatandaşları izledi.

İş yeri satışlarında ipotekli satışlar arttı

Öte yandan ilk el iş yeri satış sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında azalarak 3 bin 981 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise aynı dönemde yüzde 0,4 oranında artarak 11 bin 88 olarak gerçekleşti.

Finansman türlerine göre iş yeri satışlarına bakıldığında ipotekli satışlarda artış görüldü. İpotekli iş yeri satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,8 oranında artarak 692 oldu. Diğer iş yeri satışları ise aynı dönemde yüzde 3,0 oranında azalarak 14 bin 377 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azalırken, ikinci el iş yeri satışlarında yüzde 0,4 artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azalırken ikinci el iş yeri satışları yüzde 4,1 artış olduğu kaydedildi.