Konut Talebinde Artış Eğilimi

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, konutta, özellikle yeni projelere olan ilgi artarken, kredi kullanımındaki yükselişin de talebin güçlü seyrini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taş, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taş, ilk el ve kredili satışlardaki ivmenin, konut piyasasında ertelenen talebin yeniden devreye girdiğine işaret ettiğini aktardı.

Tüketicinin artık sadece bugünün koşullarına göre değil, gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini de dikkate alarak karar verdiğini vurgulayan Taş, "Özellikle yeni projelere olan ilgi artarken, kredi kullanımındaki yükseliş de konut talebinin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TÜİK'in açıkladığı haziran verilerinin konut talebinin canlılığını koruduğunu ortaya koyduğunu belirten Taş, özellikle birinci el satışlardaki artışın sektör açısından dikkati çekici olduğunu kaydetti.

Taş, sıfır konut satışlarının ikinci ele göre daha hızlı büyümesinin, tüketicinin yeni, güvenli ve nitelikli projelere yöneldiğini gösterdiğine işaret ederek, "Deprem yönetmeliğine uygun, ulaşım avantajı sunan ve yaşam kalitesini artıran projeler daha fazla tercih ediliyor. Tüketici artık ihtiyaçlarını ertelemek yerine, bütçesine ve beklentilerine uygun projeyi bulduğu anda kararını veriyor. Bu tablo, ertelenmiş talebin yeniden harekete geçtiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de konut uzun vadede güven veren yatırım araçlarından olmayı sürdürüyor"

İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 20'ye yükseldiğini aktaran Taş, şunları kaydetti:

"Her 100 konuttan 20'sinin krediyle satılması, finansman maliyetlerinin hala yüksek olduğu bir dönemde oldukça önemli bir gösterge. Bu durum, tüketicinin sadece bugünkü faiz oranlarına değil, konutun uzun vadeli değerine odaklandığını ortaya koyuyor. Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar tasarruflarını değerini koruyacağını düşündükleri somut varlıklara yönlendiriyor. Türkiye'de konut hem barınma ihtiyacını karşılayan hem de uzun vadede güven veren yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yaşanabilecek olası gerilemeyle birlikte ertelenmiş talebin daha da güçleneceğini ve bunun özellikle yeni konut fiyatlarına yukarı yönlü yansıyacağını öngörüyoruz."

Taş, yabancılara yapılan konut satışlarının haziranda yıllık bazda yüzde 20,1 artış göstererek 2 bin 15 adet seviyesinde gerçekleştiğini, en fazla satışın Rusya, Ukrayna ve İran vatandaşlarına yapılmasının, Türkiye'nin bölgesinde güvenli bir yatırım merkezi olarak öne çıktığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Jeopolitik gelişmelerin yoğunlaştığı dönemlerde Türkiye'nin, yaşam kalitesi, güçlü turizm potansiyeli ve gayrimenkul piyasasının sunduğu fırsatlarla yabancı yatırımcı açısından cazibesini koruduğunu vurgulayan Taş, "Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarın güçlenmesi ve finansman koşullarının iyileşmesiyle yabancı yatırımcı ilgisinin daha da artabileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.