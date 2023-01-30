Son aylarda kira ve gayrimenkul fiyatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise alınan bir dizi önlemin ardından yeniden harekete geçti.
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar, Bakanlığın geliştirdiği RADAR sistemi ile takibe alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.
Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.
Son Dakika › Ekonomi › Konutta fahiş fiyat incelemesine takıldılar! RADAR 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef tespit etti - Son Dakika