Konutta fahiş fiyat incelemesine takıldılar! RADAR 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef tespit etti - Son Dakika
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Konutta fahiş fiyat incelemesine takıldılar! RADAR 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef tespit etti

30.01.2023 10:13

Gayrimenkul sektöründe kira gelirinden fahiş fiyat elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda 55 bin riskli işlem tespit edildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemine gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de takıldı.

Son aylarda kira ve gayrimenkul fiyatlarına gelen fahiş zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise alınan bir dizi önlemin ardından yeniden harekete geçti.

TEK TEK İNCELENDİ

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar, Bakanlığın geliştirdiği RADAR sistemi ile takibe alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 BİN İŞLEM RİSKLİ BULUNDU

Yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 BİN MÜKELLEF RADAR'A TAKILDI

Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

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Konutta fahiş fiyata inceleme! 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef RADAR'a takıldı Konutta fahiş fiyata inceleme! 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef RADAR'a takıldı Yeni Konut Finansman Programı'na İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi Yeni Konut Finansman Programı'na İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konutta fahiş fiyat incelemesine takıldılar! RADAR 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef tespit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konutta fahiş fiyat incelemesine takıldılar! RADAR 50 bin riskli işlem, 80 bin mükellef tespit etti - Son Dakika
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