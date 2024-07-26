Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Hasadına Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Hasadına Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Hasadına Başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güneysınır'da alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavantanın hasadına başlandı. Başkan Altay, lavanta üretiminin bölge ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

26.07.2024 15:03  Güncelleme: 15:08
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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Güneysınır'da alternatif ürün olarak dikimi yapılan lavantanın hasadına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerini artırmak amacıyla sağladıkları tarımsal desteklere devam ettiklerini belirterek, bu alandaki çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Bu çerçevede kırsal kesimdeki desteklemeleri planlarken birim alandan yüksek gelir getirmesi, bakımının kolay olması, işçilik giderlerinin en az seviyede olması, sulanamayan kurak arazilerin değerlendirilmesi gibi durumların göz önüne alındığını belirten Başkan Altay, şunları kaydetti: "İklim değişikliği ve kuraklığı da dikkate alarak, yaşadığımız bölgeye uygun, az su tüketen ürünleri yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Güneysınır ilçemizde kurak alanların değerlendirilmesi için toplamda 1.3 milyon metrekare alanda 2 milyon adet lavanta fidesi dikimi yapıldı. Verdiğimiz fide desteğiyle hem bölge turizmine hem de çiftçi kardeşlerimize katkı sağlamış olduk. Ayrıca ilçe belediyemizle birlikte yürüttüğümüz projenin başından bu yana çiftçilerimize dikim, bakım ve hasat konularında teknik ekiplerimiz tarafından desteklerimiz devam etti. Çiftçi kardeşlerimizin emeklerini korumak, gelirlerini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Altay, lavanta yağına ve katma değerli ürünlere dönüşecek lavantaların hasadının yaklaşık 1 ay sürdüğünü ifade ederek, "Güneysınır'da kurduğumuz damıtma tesisimizde elde edilen ürünlerimizi Lavonya markasıyla piyasaya sunuyoruz. Böylece kooperatifimize de maddi destek sağlamış oluyoruz" dedi.

Çiftçilerin kullanmadığı araziler değerlendiriliyor

Güneysınır Tıbbi Aromatik Bitkiler Damıtma Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kurşun da çiftçinin kullanmadığı, gelir elde edemediği arazilerin Büyükşehir'in projesiyle değerlendirdiğini belirterek, "Bu projede emeği geçenlere, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, ekibine, Güneysınır Belediyemize ve emek veren çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi sürekli destekliyor, destekleri ve katkıları için teşekkür ediyor, devamını diliyorum" dedi.

"Bir tane fidede bir yaprak olsun hazine bulmuş gibi seviniyoruz"

Güneysınır ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki lavanta üreticisi Rukiye Bozobalı ise, bir kadın çiftçi olarak Büyükşehir Belediyesinin fide desteğiyle 4 yıl önce başladıkları üretimlerden çok memnun oldukları ifade ederek, "Bitki kendini sevdiriyor, bıkkınlık vermiyor. Bir tane fidede bir yaprak olsun hazine bulmuş gibi seviniyoruz. Kıraç memleket olunca fide tuttu diye çok seviniyoruz. Su olmamasına rağmen yine de Allah'a şükür üretim oldu. Bundan iyisi can sağlığı. İnşallah satışı da güzel olur. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, alternatif ürün olarak bize bunu verdiler. Biz de şansımız denedik. Yapabilene güzel bir şey. Bu desteği bize verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Hasadına Başladı - Son Dakika

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