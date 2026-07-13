Konya\'da Havuç Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'deki havuç üretiminin yaklaşık yüzde 67'sinin karşılandığı Konya'da hasat mesaisi sürüyor. Verimli topraklarda yetişen havuçlar, iç piyasanın yanı sıra birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Konya'nın Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi ve çevresindeki üretim alanlarında hasadı devam eden havuçta, üreticiler bu yıl da kaliteli ürün elde etmenin sevincini yaşıyor. Türkiye'nin havuç ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan yörede yetiştirilen ürünler, yurt içindeki market ve pazarların yanı sıra ihracat yoluyla da ekonomiye katkı sağlıyor. Verimli topraklarda yetişen, turuncu rengini içerdiği doğal pigmentlerden alan havuç, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Hasadı yapılan havuçlar, işleme alanında çalışan kadınlar tarafından özenle sınıflandırılarak paketleme işleminin ardından hem yurt içine hem de yurt dışına sevk ediliyor.

"Yurt içinin yanı sıra yurt dışına sevkiyatlar var"

Havucun aromasının topraktan geldiğini anlatan havuç üreticisi Mesut Pulluoğulları, "Bu yetiştirme aşaması toprakla alakalı, verilen gübrelerle alakalı. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa, tohumu atıldıktan sonra 120 gün boyunca biz buna bakıyoruz. 120 günde yetişiyor. 120 gün boyunca biz buna bir çocukla nasıl ilgileniyorsak ilgileniyoruz ve yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince en kaliteli şekilde tezgahlara sunmaya çalışıyoruz. Baktığımız, özenle hazırladığımız ürünlerimizi şu anda Türkiye içine, bunun yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Gürcistan gibi ülkelere yurt dışına sevk ediyoruz" dedi.

"Aşırı yağışlar zaman zaman ekim aşamasında zorladı"

Aşırı yağışların zaman zaman ekim aşamasında kendilerini zorladığını söyleyen havuç üreticisi Mesut Pulluoğulları, "Tarlaları hazırlamakta bayağı bir zorlandık. Çünkü çok yağış oldu. Tarlalarımıza toprağa mahsul ekim aşaması ağır oldu. Biz hallettik çok şükür. En önemlisi rahmet bol olduğu için su sıkıntımız yok elhamdülillah. Tabii havuç mevsim seçiyor. Çok aşırı kurak olursa mahsul de iyi olmuyor. Bu sene de şöyle bir sıkıntımız var yağış bol olduğu için böcek, haşere çok fazla, mücadelesi zor. Çoğu ilaçlar yasaklandı, o yüzden elimizdeki olan ilaçlarla bu işi sürdürmeye çalışıyoruz ama şu anda zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Aromasını tarladan bulmaya çalışıyoruz"

Havucun üretim aşamasında aromayı yakalamak için farklı tarlaları tercih ettiklerini anlatan Pulluoğulları, "Vatandaşların büyük bir kısmı tatile gittiği için şu anda ürün az gidiyor. Ama okullar açıldığı zaman çocuğun beslenmesine koyuyorlar, yemeğe, salataya derken alanları açılıyor. Tatil döneminin bitmesini bekliyoruz. Çünkü kış sebzesi olduğu için biz kışı bekliyoruz, kışın daha iyi olur. Tarlada makine, paketlemede boylamalar, seçmeler hepsi kadınların elinden geçiyor. Bütün gün de paketlemeler, boy boy hangi bölgeye gidecekse ayrı ayrı hepsi seçiliyor. Aromasını topraktan alıyor. Mesela her toprakta olmuyor. Şu an için bizim yetiştirdiğimiz topraklar buraya tam 40-50 kilometre uzaklıkta. Eskiden burada oluyordu sürekli ekile ekile topraklarımız çok kaliteli bir ürün vermiyor artık. O yüzden kaliteyi bulmak için daha uzak yerlere gidiyoruz. Daha verimli topraklara, hiç ekilmemiş, en azından 4-5 yıl ekilmemiş arazilerde ekiyoruz, o şekilde aromasını tarladan bulmaya çalışıyoruz. Toprak ne kadar kaliteliyse ürün de o kadar kaliteli oluyor" diye konuştu. - KONYA