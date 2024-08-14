Konya'da İş Gücü Eksikliği Ekonomik Büyümeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da İş Gücü Eksikliği Ekonomik Büyümeyi Tehdit Ediyor

Konya'daki iş dünyası temsilcileri, iş gücü eksikliğinin ekonomik büyümede sorunlara yol açtığını belirtti. İş gücü eksikliğinin verimlilik düşüşüne, iş gücü maliyetlerinin artmasına ve uluslararası rekabet gücünün azalmasına neden olduğu vurgulandı. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi, iş gücü eğitim programlarının yeniden yapılandırılması ve istihdamın artırılması gibi önlemler önerildi.

14.08.2024 14:49
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Konya'daki iş dünyası temsilcileri tarafından, iş gücü eksikliğinin ekonomik büyümede sorunlara yol açtığı bildirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası'nca (KSO) kentteki iş dünyasının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, özellikle bazı sektörlerde etkileri çok fazla hissedilir hale gelen insan kaynağı eksikliğine dikkati çekildi.

İş gücü eksikliğinin, hem üretkenlik hem de ekonomik büyüme açısından ciddi sorunlara yol açtığı aktarılan açıklamada, "Bu boşluklar birçok sektörde verimliliğin düşmesine, iş gücü maliyetlerinin artmasına ve uluslararası rekabet gücünün azalmasına neden oluyor. Ayrıca Türkiye iş gücü piyasasındaki en büyük zorluklardan biri nitelikli eleman eksikliği. Bu noktada mesleki eğitimin güçlendirilmesi ciddi önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu sorunların çözümüne yönelik önerilerin ise mesleki eğitim yatırımlarının artırılması, iş gücü eğitim programlarının yeniden yapılandırılması, kayıtlı yabancı işçi alternatifinin değerlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilerek istihdamın artırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca KTO, KTB ve KSO'nun bu konuların çözümüne katkıda bulunmayı amaçladığı, iş gücü piyasasındaki sorunların çözümü için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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