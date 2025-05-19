Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı

Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı

Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son şirket ise Konya'nın 30 yıllık tekstil devi Bozdamlar Tekstil oldu. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirketin dosyası, 6 Kasım 2012'de kesinleşirken 3 yıl süren hukuki süreç Konya 1. İcra Dairesi'nin resmi ilanıyla son buldu.

19.05.2025 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 30 yıl boyunca tekstil sektörünün öncülerinden olan Bozdamlar Tekstil ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti., 2012 yılında iflas bayrağını çekmişti. 4000 metrekarelik modern fabrikasında takım elbise üretiminde uzmanlaşan firma, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunarak önce Konya'ya, ardından Türkiye'ye hitap etmeyi hedeflemişti.

KÖKLÜ MARKA DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

Ancak, sektördeki talep düşüşü ve ekonomik zorluklar, bu köklü markayı ayakta tutmaya yetmedi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 16 Şubat 2012 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen şirketin dosyası, 6 Kasım 2012'de kesinleşti. Üç yıl süren hukuki süreç, Konya 1. İcra Dairesi'nin resmi ilanıyla son buldu.

"DEVLET DESTEKLERİ ARTIRILSIN" ÇAĞRISI

Bozdamlar Tekstil bir dönem istihdam yaratarak Konya ekonomisine katkıda bulunmuş, ancak artan rekabet ve maliyet baskısına dayanamamıştı. Yetkililer, tekstil sektöründeki firmaların ayakta kalabilmesi için devlet desteklerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Konya Ticaret Odası, yerel işletmeleri desteklemek için yeni teşvik paketleri üzerinde çalışıyor. Bozdamlar Tekstil'in iflası, sektördeki diğer firmalar için de uyarı niteliği taşıyor. Şehirdeki ekonomik toparlanma umutları, yeni yatırımlar ve desteklerle güçlendirilmeyi bekliyor.

Konya'da Köklü Tekstil Firması Bozdamlar Tekstil İflas Etti

Yerel Haberler, Yerel Haberler, İş Dünyası, İş Dünyası, 6 Kasım, 3-sayfa, Ekonomi, Ekonomi, 3-sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ek030477-:
    batan firma Ltd. şti. ünvanlı yani küçük bir işletme nasıl oluyorda dev firma oluyor anlamadım O 7 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Küresel ekonomik kriz diye bir şey yok!Sadece Türkiyede kriz var.O da akp nin her alanda beceriksiz yönetiminden kaynaklanıyor...Israrla yanlışın üzerine gitmeye devam ediyorlar,çünkü...Bu yönetim bir önce gitmezse ,ülkenin geleceği daha kötü olacak...Görünen köy kılavuz istemez!!Gidecek gibi görünmüyor,babasından miras kalmış gibi yapıştı koltuğa...Git artık,milletin %70 den fazlası git diyor...Neden bu ısrar...?Ne yapmaya çalışıyorsun? 1 6 Yanıtla
  • Fatma BALCI:
    Çoğu vatan haini de mısıra gitti mal oğlu mallar tekstili bitirenler asıl onlar 3 3 Yanıtla
  • Yoruma gelen adam:
    iktidarın umrunda mı? 2 3 Yanıtla
  • 315701:
    13 sene olmuş biz yine 3 senede bilelim 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
CHP’li Atıcı’dan skandal çıkış: PKK’nın bildirisi MİT’in bilgisinde yazıldı CHP'li Atıcı'dan skandal çıkış: PKK'nın bildirisi MİT'in bilgisinde yazıldı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Eski FBI Direktörü’nün “8647“ paylaşımı ABD’yi karıştırdı Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama

08:43
Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7,6 milyon lira
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira
08:14
Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı “Türkiye Yüzyılı“ vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! "Türkiye Yüzyılı" vurgusu dikkat çekti
07:41
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
03:59
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak
23:03
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
16:16
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
15:59
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
15:54
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 10:07:42. #7.13#
SON DAKİKA: Türk tekstil devi resmen iflas etti! Dosyası 3 yılda kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.