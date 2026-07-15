Konya'da Marul Hasadı ve Fiyat Düşüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Marul Hasadı ve Fiyat Düşüşü

15.07.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan marul üretimi fiyatları düşürüyor, üreticiler tarlada kalan ürünlerden endişeli.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Konya'da marul hasadı sürerken, bu yıl üretim alanlarının artması ve ürün bolluğu fiyatları etkiledi. Artan üretime karşılık talebin yetersiz olduğunu belirten üreticiler, ürünlerin tarlada kalmasından endişe duyuyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda ürün çeşitliliği de her geçen yıl artıyor. Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'nin bereketli toprakları da yetiştirilen ürün zenginliği ile dikkat çekiyor. Marul üretiminin de arttığı yörede ekimin çok olması ve ürün bolluğu fiyatları düşürdü. Konya'da marul tarlada 5-7 lira arasında, halde 10 ila 25 lira arasında, marketlerde ise 50 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yörede yaklaşık 700 dekarlık alanda marul üretimi yapan Hikmet Aslan, marul yetiştiriciliğinin sürekli takip ve yoğun emek gerektiren bir üretim süreci olduğunu söyledi. Üretimin günün her saatinde kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Aslan, "Özellikle bu marulun üretim alanında gece gündüz gezeceksin. Bunun içinde gezmediğin zaman marul sana küser yetişmez. Yani marula sabah geleceksin, öğlen geleceksin, ikindi geleceksin, gece geleceksin. Sulamaları zaten hep gece yapılır. Bununla birlikte otla mücadelesi var, daha sonrasında bu ürünün işçiyle ot toplaması, temizlemesi derken her zaman el emeği isteyen bir üreticilik. Şu anda en çok işçiyi kullandığımız ürünlerden birisi de marul" dedi.

"Ekim çok olduğu için piyasa bu kadar malı kaldıramıyor"

Üretim alanlarının artmasıyla birlikte yaşanan fiyat düşüşünü anlatan üretici Hikmet Aslan, "Yaklaşık 700 dekarda üretim yapıyorum. Ama bu sene çok iyi gitmiyor fiyatlar. Şu anda tarlada marul 5 liraya, 7 liraya satılmıyor. Marul tarlada kalıyor ve satılsın yine 5 liraya, 7 liraya, 'ne kurtardık, kar' diyeceğiz. Ama o da gitmiyor. Bunun maliyeti zaten 8-10 lira bandında. İklim şartlarına göre değişiyor maliyeti. 8-10 lira olan ürünü biz şu anda 5 liraya, 7 liraya vermek zorunda kalıyoruz. Bu sene piyasa böyle giderse, seneye ekme durumumuz zor olacak. Marulun fiyatı çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Burada 50 lira olsa, markette 150 lira olacak. Bir istikrar yok, bu sene fiyat yönünde kötü bir durumdayız. Bu sene toplamda bu 700 dekarın su masrafı, işçi masrafı, fide parası, ilacı, gübresi derken 40-50 milyon lirayı bulacak. Civarlarda da ekim çok, bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Ekim çok olduğu için piyasa bu kadar malı kaldıramıyor ama marula alıştık, marul biraz daha kolayımıza gidiyor. Aslında burası havuç diyarı, herkes havuçla uğraşır. Ben marulda ilerliyorum, arkadaşlarım havuç üzerinde ilerliyorlar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Marul Hasadı ve Fiyat Düşüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Motor arızalı“ dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL’ye yapıldı "Motor arızalı" dediler, 60 bin TL istedikleri tamirat 2 bin 500 TL'ye yapıldı
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
ABD’de salgın alarmı: 7 bin kişide tespit edildi, kaynağı bilinmiyor ABD'de salgın alarmı: 7 bin kişide tespit edildi, kaynağı bilinmiyor
Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için çağırdı, kurşun yağdırdı
Ankara’da beklenen buluşma gerçekleşti: Fransız ve Belçikalı Büyükelçilerden karşılıklı “Erik Dalı“ düellosu Ankara'da beklenen buluşma gerçekleşti: Fransız ve Belçikalı Büyükelçilerden karşılıklı "Erik Dalı" düellosu
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Ankara Millet Bahçesi’nde 15 Temmuz töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 22:18:52. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Marul Hasadı ve Fiyat Düşüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.