Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında yer aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında yer aldı

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı listesinde yer alan 6 Konyalı firmayı tebrik ederek, Konya'nın ihracattaki başarısının artarak devam edeceğini belirtti. Büyükeğen, Konya Sanayi Odası olarak şehrin ihracatını artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

09.06.2024 11:00
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Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk bin İhracatçısı arasındaki 6 Konyalı firmayı tebrik ederek, Konya'nın ihracattaki başarısının artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye'nin İlk bin İhracatçısı Araştırması sonuçları yayılandı. Listede Konya'dan S.S.P Otomotiv 110. sırada, Konya Şeker 283. sırada, Erser Grup 341. sırada, YPS Global Otomotiv 448. sırada, araştırmaya katılmayan bir firma 905. sırada ve Memak Endüstriyel Gıda Makineleri 917. sırada yer aldı. Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Türkiye'nin önemli sanayi üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline gelen Konya'mız, gücünü her geçen gün artırmaya devam ediyor. İlk bin ihracatçı firma listesindeki firmalarımız da bunun en önemli göstergelerinden biri. İhracatın devleri arasında yer alan 6 firmamız başta olmak üzere, zorlu şartlara rağmen üretip, ihracat yapan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi.

"KSO, ihracat artırıcı çalışmalarına ağırlık veriyor"

Konya Sanayi Odası olarak şehrin ihracatını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Başkan Büyükeğen, "Konya olarak geçtiğimiz yıl 194 ülkeye 3.3 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik. Bu yılın ilk 5 ayında da 1 milyar 427 milyon dolar ihracat yaptık. Konya Sanayi Odası olarak biz de, şehrimizin ihracatını artırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Odamız bünyesindeki İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatçılarımıza rehberlik hizmeti verirken, yine sektörlere yönelik yurt dışı fuarlara teknik inceleme gezileri ve ikili iş görüşmeleri düzenliyoruz. İhracatta hedef pazar araştırmaları ve istihbarat yöntemleri başta olmak üzere çeşitli eğitimler organize ediyor, ülke tanıtım toplantılarımız ile ihracat yapan ya da ilk defa ihracat yapacak firmalarımıza potansiyel pazarlar hakkında destek oluyoruz. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda bu tür çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tüm bu hizmetlerimiz ve sanayicilerimizin azimli çalışmaları ile bu yıl da ihracatta yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında yer aldı - Son Dakika

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