Konya Kağıt cirosunu ikiye katlayarak rekor kar açıkladı - Son Dakika
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Konya Kağıt cirosunu ikiye katlayarak rekor kar açıkladı

03.03.2022 15:02
Konya Kağıt cirosunu ikiye katlayarak rekor kar açıkladı

Bera Holding'e bağlı Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Bera Holding'e bağlı Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Kağıt'ın bağımsız denetim raporunda açıklanan cirosu 2021 yılında 811 milyon TL'ye yükseldi. Şirket böylece 2020 yılında 408 milyon TL olan cirosunu yaklaşık olarak ikiye katlamış oldu.

Konya Kağıt???????, 2022 yılı için de ciroda yüzde 50'nin üzerinde bir büyüme hedefliyor. Şirketin dönem karı 403 milyon TL, FAVÖK karı da yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, Konya Kağıt AŞ, 2021 yılında küresel piyasaların içinde bulunduğu salgın koşulları, lojistik sistemden kaynaklı tedarik zincirindeki kaos, petrol, doğal gaz ve kömürden kaynaklı enerji krizi, hem Türkiye hem de dünya piyasalarındaki fiyat artışlarına rağmen oldukça başarılı bir performans gösterdi ve üretim, satış, ciro ve karlılık konusunda rekor kırdı.

Bu gelişmeler yatırımcıları tarafından çok olumlu karşılandı. 26 Kasım 2021 tarihinde 6,95 TL ile halka arz edilen KONKA kodlu Konya Kağıt AŞ'nin hisseleri 3 aylık süre zarfında yüzde 59 artış göstererek 2 Mart 2022 tarihi itibarıyla 11,08 TL değere ulaştı.

Şirket yönetim kurulu, 2021 faaliyet döneminde elde edilen dağıtılabilir karın yüzde 20'sinin ortaklara dağıtılması konusunda genel kurula sunulmak üzere tavsiye kararı aldığını kamuoyuna açıkladı.

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Türk Lirası, Türkiye, Konya, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Kağıt cirosunu ikiye katlayarak rekor kar açıkladı - Son Dakika


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