Konya Ovası'nda Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Ovası'nda Buğday Hasadı Başladı

Konya Ovası\'nda Buğday Hasadı Başladı
09.07.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı, verimler sulu alanlarda 850 kg, kıraçta 650 kg bekleniyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday hasadı başladı. Son dönemde etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığı ovada, sulu arazilerde dekara ortalama 850 kilogram verim alınırken, üreticiler bu yılı "çiftçinin bayramı" olarak nitelendirdi. Uzmanlar, hem verim hem de kalite açısından son yılların en bereketli sezonlarından birinin yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Konya Ovası'nda buğday hasadı mesaisi başladı. Biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte üreticiler aylar süren emeğin karşılığını almaya başladı. Özellikle ilkbahar ve yaz dönemindeki düzenli yağışlar ile çiçeklenme döneminde sıcak ve kurutucu rüzgarların etkili olmaması, başakların tam dolmasını sağlayarak hem verimi hem de kaliteyi artırdı.

"850 kilo civarında sulu alanlarda, 650 kilo civarında da kıraç alanlarda verimler almayı tahmin ediyoruz"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, Konya'da hasadın yeni başladığını ve önümüzdeki günlerde çalışmaların hız kazanacağını söyledi. Kırkgöz, "Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'mızda buğday hasatları başladı. Önümüzdeki haftalarda hasatların biraz daha hızlanmasını bekliyoruz. Bugünlerde çiftçilerimiz buğdaylarını hasat etmeye başladı. Şu anda verimlerimiz sulu alanlarda ortalama 850 kilo civarında çıkıyor. İnşallah daha yüksek verimlere de ulaşırız diye temenni ediyoruz" dedi.

Konya Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton arpa, 2 milyon 200 bin ton da buğday rekoltesi beklendiğini ifade eden Burak Kırkgöz, "Yaklaşık 15- 20 gün civarında bir hasat sezonu sürecek. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz. Tabii sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimizin verimlerinde de bir tık artış olduğunu her zaman söylüyoruz. Şu anda bulunduğumuz alan da sertifikalı tohumluk üretim alanı. Sertifikalı tohum kullanan çiftçilerimizin ortalama verimlere göre ortalama yüzde 10 civarında bir artış da sağladığını söyleyebiliriz. Arpa hasatlarımız bitmek üzere. Ovada beklediğimiz gibi rekoltemiz arpada yüksek çıktı. 1 milyon tona yakın arpa rekoltesi bekliyoruz. Tabii bu satışlar tamamlandıktan sonra rekolteler net bir şekilde çıkacak. Konya Ovası'nda 2 milyon 200 bin ton civarında da buğday rekoltesi bekliyoruz. Tabii bölgeden bölgeye verimlerimiz değişebiliyor. Ortalama olarak 850 kilo civarında sulu alanlarda, 650 kilo civarında da kıraç alanlarda verim almayı tahmin ediyoruz. Hububatlarda çiçeklenme ortadan aşağı ve yukarıya doğru ilerliyor. Bu dönemlerde geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bazı aksaklıklardan dolayı maalesef uçlarda ve son bölgelerde danelerde biraz cılızlaşma ve boşluk söz konusu olabiliyordu. Ama bu yıl yağışların iyi olması, iklimin iyi gitmesi özellikle çiçeklenme döneminde samyeli dediğimiz sıcak rüzgarların esmemesi başağın ortasının ve yukarı bölgesinin tam dolu bir şekilde olmasına imkan sağladı. Bu da tabii kaliteyi olumlu yönde etkileyen bir unsur oldu" ifadelerini kullandı.

"Harman, çiftçinin bayramı"

Buğday üreticisi Hasan Kılıç, "Beklediğimiz an geldi harman tabii çiftçinin bayramı. Biz de bu bayramı şu anda yaşıyoruz ve bayramımız güzel geçiyor. Bu sene emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Bu sene yağışlarımızın iyi olması bizi olumlu etkiledi. Bazı bölgelerde bizim kıraç arazilerimiz de var, sulanan arazilerimiz de var. Şu an için kıraç arazilerimizde verimlerimiz sulu arazileri aratmıyor. Yani verimlerimiz şu anda kıraçlarda da güzel. Kıraç arazilerimizi bitirdik. Şu an yeni yeni sulu arazilerimizin verimlerini görüyoruz. Onda da dekara 800, 900 kiloları şu an görüyoruz" dedi.

Buğday üreticisi Ramazan Bağcı ise, "Eğer bayramda, harmanda çiftçinin yüzü gülerse Türkiye'nin yüzü güler. Bu sene yağışlar güzel gitti. Her sene çiftçi örneğin şu anda bulunduğumuz tarladaki buğdayı 3 ya da 4 su ile kaldırırken, yağışlardan dolayı 2 kez su verildi. Bu halini aldı ama bazı çiftçilerimiz işte ekonomik durumdan dolayı yağmurlara güvendi. Dolayısıyla sulamayan da oldu. Onlarınki de güzel ama sulamış olsaydı bir kat daha fazla alacaktı" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Ovası'nda Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi
Beştepe’de tarihi anlar Trump, Ankara Garnizon Komutanı’na asker selamı verdi Beştepe'de tarihi anlar! Trump, Ankara Garnizon Komutanı'na asker selamı verdi

10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:04:38. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Ovası'nda Buğday Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.