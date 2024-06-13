Konya Şeker, Üreticilere 120 Milyon Liralık Motorin Avansı Ödemesi Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Şeker, Üreticilere 120 Milyon Liralık Motorin Avansı Ödemesi Yapıyor

Konya Şeker, 2025 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üretici ortaklarına 120 milyon liralık motorin avans ödemesini bugün saat 17:00'de hesaplara yatırıyor. Bu ödeme, çiftçilerin elini rahatlatacak ve bayram öncesi üreticilerin yüzünü güldürecek.

13.06.2024 12:41
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2025 kampanya döneminde pancar ekimi yapan üretici ortaklarına 120 milyon liralık motorin avans ödemesi bugün saat 17: 00'de hesaplara yatırılıyor.

Üretici ortaklarını desteklemeye devam eden Konya Şeker, 120 milyonluk avans ödemesini bugün saat 17: 00'de yapıyor. 293 milyon liralık çapa avansı ve patates avansı ödemesinin ardından şimdi de motorin avansı ödemeye hazırlanan Konya Şeker, bayram önü üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "2024-2025 kampanya dönemimizde üretici ortaklarımızın hesaplarına çapa ve patates avanslarını yatırmıştık. Şimdi de 120 milyon liralık motorin ödememizi gerçekleştireceğiz. Ücretler bugün saat 17: 00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Çiftçimizin elini rahatlatacak avans ödememizin hayırlı olmasını temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Konya, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker, Üreticilere 120 Milyon Liralık Motorin Avansı Ödemesi Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Şeker, Üreticilere 120 Milyon Liralık Motorin Avansı Ödemesi Yapıyor - Son Dakika
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