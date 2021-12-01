Konya Ticaret Borsası
01.12.2021 14:43
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 5, en yüksek 5,211 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|5,000
|5,211
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,335
|5,401
|Ekmeklik diğer buğdaylar
|4,752
|5,001
|Düşük vasıflı buğdaylar
|4,899
|4,899
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|2,928
|3,572
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|9,223
|10,016
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