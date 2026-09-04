Konya Ticaret Müdürü: Kırtasiye denetimleri sürüyor, Alo 175'e ihbar yapın - Son Dakika
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Konya Ticaret Müdürü: Kırtasiye denetimleri sürüyor, Alo 175'e ihbar yapın

Konya Ticaret Müdürü: Kırtasiye denetimleri sürüyor, Alo 175\'e ihbar yapın
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Konya Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimlerini yoğunlaştırdı. Müdür Mustafa Çağlayan, sorun yaşayan tüketicilerin Alo 175 veya HFA hattı üzerinden ihbarda bulunması halinde anında müdahale edileceğini ve uygunsuzluklara işlem yapılacağını söyledi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı ve illerde Ticaret İl Müdürlüğü olarak kırtasiye denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. 20 milyona yaklaşan öğrenci ve öğretmen sayımızla ciddi bir kitleye inşallah güzel bir eğitim öğretim yılında şimdiden başarılar diliyorum. Bizler de onlar için, onları ilgilendiren anne babaları ve tüketicilerimiz için sahaya indik. Daha önce biliyorsunuz lokanta, marketler, pastaneler, Alışveriş merkezlerinde denetimlerimizi her gün sahada yapıyorduk. Şimdi de okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiye denetimlerine yoğunlaşmış bulunmaktayız. Bu noktada biz denetimlerimizi yapacağız. Tüketicilerimizden öğrencilerimizden öğretmenlerimizden de sorun yaşayan olursa bize ulaşmalarını istiyoruz. Alo 175 üzerinden, HFA (Haksız Fiyat Artışı) üzerinden veya bizim Ticaret İl Müdürlüğümüzü direkt arayarak sorunlarını iletirlerse biz anında müdahale ederiz. Geliriz denetimimizi yaparız. Uygunsuzluk varsa da gerekli işlemi yaparız. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Müdürü: Kırtasiye denetimleri sürüyor, Alo 175'e ihbar yapın - Son Dakika

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