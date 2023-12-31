Konya Ticaret Odası\'nda 2024 yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi kabul edildi

Konya Ticaret Odası'nda (KTO) 2023 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Aralık ayı Meclis toplantısında Konya ticaret Odası'nın 2024 yılı Faaliyet Programı ve Bütçesi görüşülerek kabul edildi.

KTO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda 2024 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet programı görüşüldü. Oda bütçesi ve faaliyet programı ile ilgili sunum yapan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek sözlerine başladı.

Başkan Öztürk, "2023 yılı dünya ekonomisinde, pandemi ile başlayan, Rusya-Ukrayna savaşı ile hızlanan, gıda ve enerji tedariğindeki dar boğaz ile yaygınlaşan yüksek enflasyon, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki artış başta olmak üzere birçok alanda mücadele verilen bir yıl oldu. Enerji, gıda ve hizmet sektöründeki enflasyonlar canlı talep nedeniyle halen yüksek gerçekleşiyor. Burada kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar küresel ekonomide sıkı para politikalarının 2024 yılında da süreceği gözükmektedir. Diğer taraftan sıkı para politikalarının küresel enflasyonu ne ölçüde düşürebileceği de belirsizliğini korumaktadır. Güncel veriler küresel düzeyde enflasyonun hala direncini koruduğunu göstermektedir. Bu koşullar altında küresel ekonomide zorlu geçecek birkaç çeyrek sürecine girdiğimizi görüyoruz. Bu noktada temkinli ve doğru stratejilerle hareket etmek durumundayız. 2022 yılında yüzde 3,5 oranında büyüyen küresel ekonominin, 2023 yılında yüzde 3 ve 2024 yılında yüzde 2,9 büyüme oranıyla yavaşlayan bir görünüm arz edeceği tahmin edilmektedir. Küresel düzeyde yaşanan bu olumsuz gelişmelerin ülkemiz ekonomisini de etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bu etmenlerin dışında bildiğiniz gibi ülkemiz Şubat ayında 11 ili etkisi altına alan deprem felaketini yaşamıştır. Felaketin yol açtığı can kaybı, yıkım ve psikolojik etkiler maalesef uzun yıllar Türkiye'nin hafızasından silinmeyecektir. Yaşadığımız bu felaketin ülkemiz ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğu öngörülmektedir. Deprem bölgesi Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Milli gelirin yüzde 10'a yakınını ve ihracatın yüzde 8'ini gerçekleştiren şehirlerimiz felaketten etkilendiler. Deprem nedeniyle, dolayısıyla bu bölgedeki üretim, istihdam ve ihracatta çok ciddi düşüşler yaşanmıştır. Diğer taraftan, ülkemizde Haziran ayında başlayan sıkılaştırma ve enflasyonist etkenleri kontrol altına almaya yönelik tedbirler sonucunda ekonomide ve fiyat dalgalanmalarında iyileşme sağlanmaya başlanmıştır. 2024'ün ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte olup, 2026 yılında tek haneli rakamlara düşmesi hedeflenmiştir. İnanıyoruz ki Türkiye uyguladığı mali disiplinle 2024 yılında enflasyonla mücadelede daha hızlı sonuçlar alacaktır" dedi.

"Dünya çapında 'Marka Oda' haline getirmenin gururunu yaşıyoruz"

Sunumuna 2023 yılında gerçekleştirilen Oda faaliyetleri ile devam eden Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak, geride bıraktığımız 2023 yılında üyelerimize, şehrimize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına kavuşmanın da gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 2023 yılında Konya Ticaret Odası, üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırmaya devam etti. Türkiye'de ve dünyada sayılı odalar arasına girme yolunda bu yıl da başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizin desteğiyle, şehrimizin ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda Odamızın gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve projelerde ilerleme kaydettik. Konya Ticaret Odası'nı, şehrimiz ve ülkemiz sınırlarını aşan bir yapıya sahip, dünya çapında 'Marka Oda' haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. İştiraklerimiz ile Konya ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettik. Konya Ticaret Odası olarak, şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama vizyonu ile şehrimize kazandırdığımız kurumlarla; Konya'nın dış ticaretinden istihdamına, sanayimizin üretim yapısının dönüşümünden, beşeri sermayemizin güçlenmesine kadar pek çok alanda faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. 2024 yılında da Odamız, A sınıfı Akredite Oda olarak, üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırma hedefinde ilerlemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk'ün sunumunun ardından oylanan 2024 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı Meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi. Meclise teşekkür için kürsüye gelen Başkan Öztürk, "2024 Bütçemizin kabulünde gösterdiğiniz teveccüh için Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, Odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bütçemizde emeği, alın teri olan tüm üyelerimize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. 2024 Yılı Bütçemiz ve Faaliyet Programımız ışığında; yeni hedeflerimizde inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Oda yönetimi ve meclisi olarak; Odamızın köklü tarihine ve büyüklüğüne yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ülkemize hizmet etme azim ve kararlılığımız devam etmektedir. Türkiye'nin 2. yüzyılında hedeflediği kalkınma hamlesinde, Konya Ticaret Odası üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecektir. Aynı zamanda Konya'nın Türkiye'nin ve dünyanın en müreffeh şehri olması yolunda şehrimiz iş alemini temsil eden kurum olarak hedeflerimizde inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Odamızın ve bağlı kurumların yönetim kademlerinde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 2024 yılında da yapacağımız çalışmalarda en büyük yardımcımız Meclisimizin vereceği destek olacaktır" diye konuştu. - KONYA