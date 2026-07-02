Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yılda iki zam dönemi geliyor - Son Dakika
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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yılda iki zam dönemi geliyor

02.07.2026 10:59
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Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleriyle ilgili standart bir uygulama üzerinde duruluyor. Buna göre yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle özel sektör tarafından inşa edilip işletilen, araç geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellere biri ocak, diğeri temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollara ise yılın başında tek zam yapılacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleriyle ilgili standart bir uygulama üzerinde duruluyor. Buna göre yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle özel sektör tarafından inşa edilip işletilen, araç geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellere biri ocak, diğeri temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği köprü ve otoyollara ise yılın başında tek zam yapılacak.

KGM, Kamu-Özel Sektör İş birliği (KÖİ) kapsamında işletilen otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerine 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yaptı. Devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyolların geçiş ücretleri değişmedi.

Otomobil geçiş ücreti, Avrasya Tüneli'nde  280 TL'den 330 TL'ye, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde 995 TL'den bin 170 TL'ye ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.

ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON

Söz konusu zam öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hazine ve Maliye bakanlıkları toplantı yaptı.  İki bakanlığın ortak kararı ile zam uygulamaya konuldu.

Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde geçiç ücreti, yüzde 17,59 oranında zamlandı ve 995 TL'den bin 170 TL'ye çıktı. Zam oranı belirlenirken döviz kuru yerine ilk 6 aylık enflasyonun göz önünde bulundurulduğu belirlendi. Döviz kuru,  yılbaşından bu yana sadece yüzde 8,7 arttı.  Geçiş ücretlerine, döviz kuru artışının çok üzerinde bir zam yapıldı.

Ocak-mayıs döneminde toplam enflasyon yüzde 16,61 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Yılın ilk yarına ilişkin enflasyon oranı da belli olacak.

Araç geçiş ücretlerine yapılan zamdan hareketle haziran enflasyonunun yüzde 0,84 veya buna yakın bir oranda açıklanması beklentiler arasında yer alıyor.

YILDA İKİ ZAM

ANKA Haber Ajansı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleriyle ilgili standart bir uygulama söz konusu olacak.

KÖİ kapsamında yer alan, araç geçiş garantili köprü, otoyol ve tünellere biri ocak, diğeri temmuz olmak üzere yılda iki kez zam yapılacak. KGM'nin (devletin) işlettiği köprü ve otoyollara ise sadece yılın başında zam yapılacak. Kaynaklar, "Devletin işlettiği köprü ve otoyollara yılın ikinci yarısında bir zam öngörülmüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yılda iki zam dönemi geliyor - Son Dakika

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