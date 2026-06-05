Köprübaşı'nda yıllardır beklenen altyapı yenilemesi başladı - Son Dakika
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Köprübaşı'nda yıllardır beklenen altyapı yenilemesi başladı

Köprübaşı\'nda yıllardır beklenen altyapı yenilemesi başladı
05.06.2026 11:17  Güncelleme: 11:18
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Köprübaşı ilçesinde 1960'lı yıllardan kalan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını modernize etmek için çalışma başlattı. Proje kapsamında 2,9 km içme suyu hattı yenilenirken, 2,5 km kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Çalışmaların ardından üstyapı düzenlemeleri yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesinde uzun yıllardır el değmeyen altyapı hatlarını modernize etmek amacıyla çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy ve Temrek mahallelerinde yürütülen projeyle 1960'lı yıllardan kalan içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamen yenileniyor. Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından, bölgede üstyapı çalışmalarına geçilecek.

Manisa genelinde altyapı seferberliğini hız kesmeden sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesinde vatandaşların kronikleşen sorunlarına neşter vurdu. Proje kapsamında; Temrek Mahallesi Hükümet Caddesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gündoğdu ve Evren caddelerinde 2,9 kilometrelik içme suyu hattı yenilenirken, Gündoğdu ve Evren caddelerinde 2,5 kilometrelik kanalizasyon hattı inşasına başlandı.

"Daha sağlıklı yarınların temelini atıyoruz"

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Köprübaşı'na hak ettiği modern altyapıyı kazandıracaklarını belirterek şunları söyledi; "Köprübaşı'mızda daha sağlıklı yarınların temelini atıyoruz. Mehmet Akif Ersoy ve Temrek Mahallelerimizin 60 yıllık eski altyapısını, modern ve güçlü hatlarla yeniliyoruz. Toplamda 5.4 kilometrelik altyapı seferberliğinin ardından üstyapı çalışmalarımızla da mahallelerimizin çehresini değiştireceğiz. İlçe belediyelerimizle iş birliği içinde, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için her noktada, kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceğiz."

"Köprübaşı'nda ilkler yaşanıyor"

Sahadaki çalışmaları inceleyen Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, ilçede uzun yıllardır altyapı adına hiçbir adım atılmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda planlanan bu projeye, ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla hızla başladık. Proje kapsamında içme suyu hatlarının komple yenilenmesi, ileride yapılacak doğalgaz çalışmaları için zemin hazırlanması ve kanalizasyon hatlarının modernize edilmesi kararını aldık. Bu çalışmalar bittikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle hızlı bir şekilde kaldırım, ışıklandırma ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Başkanımız Besim Dutlulu'ya ilçem ve Köprübaşılı hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. İlçemizde adeta ilkler yaşanıyor."

"1960'lardan kalma hatlar tarih oluyor"

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Halil Kahraman ise mevcut altyapının tamamen çöktüğünü belirterek, "1960'lı yıllarda yapılan altyapıyla bugüne kadar idare etmeye çalışıyorduk ancak hatlar artık tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Rahmetli Ferdi Başkanımızdan bu sorunun çözülmesini istemiştik; şimdi Besim Dutlulu Başkanımız bu projeleri aynı kararlılıkla devam ettiriyor. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarımız baştan aşağı yenileniyor. Mahallemiz adına çok memnunuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapıyı güçlendirme hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam ederek, Manisalıların daha sağlıklı, güvenli ve modern bir çevrede yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Köprübaşı'nda yıllardır beklenen altyapı yenilemesi başladı - Son Dakika

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